Simona Halep, învinsă în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Miami, a manifestat o anumită iritare față de comentariile făcute de Caroline Wozniacki, jucătoarea daneză, referitoare la primirea ușoară la competiție a cuiva care ar fi „trișat”. Halep a replicat ferm, afirmând că „Nu am trișat. Nu m-am dopat.”

Chiar și în ciuda înfrângerii suferite în fața Paulei Badosa în primul său meci oficial de la august 2022, Simona Halep a afirmat că este mulțumită de revenirea pe teren, conștientă fiind de dificultățile pe care le va întâmpina. Totuși, afirmațiile fostei lider de clasament WTA, Caroline Wozniacki, au stârnit indignarea tenismenei românce.

Daneza a amintit că atunci când sportivii doresc să se întoarcă pe teren, după ce au făcut o greşeală, trebuie să o ia din nou de la început. Ea a subliniat că suspendarea Simonei a fost redusă, nu anulată. Wozniacki care a revenit în circuit în vara anului treciu, după ce a dat naștere la doi copii.

Comentariile Carolinei Wozniacki nu au fost pe placul Simonei Halep. Românca s-a arătat iritată de faptul că Wozniacki a lăsat să se înțeleagă că s-a dopat și din acest motiv a fost suspendată.

„De ce a spus asta? Nu am greşit cu nimic. Nu am trişat. Nu m-am dopat. Trebuie citită cu atenţie decizia TAS, a fost un supliment alimentar contaminat, nu m-am dopat”, a replicat românca.

Cristian Tudor Popescu a criticat dur atacul lansat de Caroline Wozniacki. Daneza a declarat, cu trimitere la Halep, că „acești oameni n-ar trebui să primească wild-card-uri”.

Cred că acest meci pierdut e un câștig pentru Simona, pentru că îi deschide perspectiva revenirii la nivelul care a consacrat-o. Așa că n-ar trebui să o afecteze măgăria «tractoristei» Wozniacki, care a zis că jucătoarele depistate pozitiv n-ar trebui să primească wild-card-uri, să fie obligate s-o ia de la zero. Răspunsul Simonei a fost calm și ferm: «Să citească decizia TAS. Nu m-am dopat, nu am trișat»”, a scris CTP pe Facebook.