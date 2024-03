Simona Halep a explicat marți, 19 martie, că revenirea pe teren a fost mai bună decât se aştepta. În ciuda faptului că a pierdut meciul cu Paula Badosa, din primul tur de la Miami, sportiva spune că totul a fost bine în cele din urmă.

Simona Halep a pierdut meciul revenirii sale în circuitul WTA

Potrivit explicațiilor oferite de Halep după meci, Paula Badosa a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat. Fostul număr unu mondial a explicat că s-a bucurat de prezenţa ei pe teren și de faptul că este susținută de atâția oameni.

A fost „o zi specială”, a subliniat ea. Un lucru care a încurajat-o a fost prezența multor români în tribune. Sportiva spune că se simte ca și cum joacă acasă. Totodată, Halep a fost încurajată și de prezența familiei și prietenilor apropiați.

Ea spune că a fost „foarte nervoasă” și a știut că va fi greu după primele cinci puncte pierdute. Chiar și așa, a început să-și intre în ritm încet, încet, spune ea. După ce a câștigat primul game, a realizat că va fi bine.

Un alt lucru care a ajutat-o, spune ea, a fost programul de antrenamente la sală.

„Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută. A fost familia, dar şi prieteni apropiaţi alături de mine. După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine. Am spus mereu că deşi dacă te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun. Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi. Nu am avut niciun plan făcut, am aşteptat decizia, venirea aici a fost din dragoste pentru tenis. A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult, nivelul este foarte ridicat în aceste zile. Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul destul de bine pentru primul meci, vom vedea”, a declarat Simona Halep.

Sportiva s-a întâlnit cu antrenorul Patrick Mouratoglou

De asemenea, ea spune și că s-a întâlnit cu antrenorul Patrick Mouratoglou, pe care l-a salutat. Halep a ținut să sublinieze că nu ține ură și salută pe toată lumea.

„M-am văzut cu Mouratoglou acum două zile, îi doresc succes cu Rune, dar am terminat să lucrez cu el, dar da, ne-am salutat, eu salut pe toată lumea, nu ţin supărare, nu am ură”, a explicat Halep.

Sportiva a fost întrebată și ce sfat le-ar da tinerilor sportivi pentru a evita o situaţia precum cea prin care a trecut ea.

„Mereu am susţinut un sport curat, am spus-o clar şi tare, trebuie să fie atenţi la tot ce mănâncă, ce fac, uneori se poate întâmpla ceva neaşteptat, este un stres, dar trebuie să credem că ceea ce mi s-a întâmplat mie nu se va întâmpla şi lor, pentru că a fost teribil pentru mine, a fost stresant din punct de vedere psihic, sfatul meu este să verifice tot ce iau şi să fie atenţi la orice, este greu să dau un sfat, nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu”, a răspuns Halep.

De asemenea, ea a amintit și de o vorbă a părinților ei, care spun că „adevărul învinge întotdeauna”.

„Părinții mei mi-au spus că adevărul învinge întotdeauna şi mereu am crezut asta. Am ştiut că sunt curată, că nu am făcut nimic rău şi am crezut că este imposibil să fiu suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut. Momentul cel mai greu a fost când am auzit că am fost suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut, a fost greu de gestionat, decizia m-a distrus puţin”, a conchis Halep.

A fost învinsă de Paula Badosa, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami

Fostul număr unu mondial a fost învinsă marți, 19 martie, de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3. S-a întâmplat în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), în meciul său de revenire în circuitul WTA, după o absenţă de un an şi jumătate.

Competiția din SUA este dotată cu premii totale de 8.770.480 de dolari.

Halep s-a înclinat după aproape două ore de joc. A avut o evoluţie promiţătoare, în ciuda absenţei sale îndelungate.

Fostul lider mondial a pierdut la zero primul ghem al meciului. Ulterior, apoi a jucat excelent în faţa unei adversare care a avut un debut dificil de sezon, cu multe accidentări şi rezultate neconcludente.

Halep a câştigat primul set cu un sec 6-1. Ulterior, a comis câteva greșeli în actul secund. Astfel, Badosa (26 ani, 80 WTA) a reuşit să întoarcă scorul.

Românca a avut nevoie de îngrijiri medicale la umărul drept

S-a desprins la 3-1. Jocul a fost echilibrat în continuare, cu erori de ambele părţi. Halep a dat semne de oboseală, iar la 5-4 pentru Badosa românca a avut nevoie de îngrijiri medicale la umărul drept.

Badosa a reuşit să închidă conturile, cu 6-3, în ciuda faptului că în ultimele ghemuri a şchiopătat.

Halep a încheiat cu 5 aşi şi cu nu mai puţin de 10 duble greşeli. Simultan, Badosa a avut 5 aşi şi 6 duble greşeli.

Jucătoarea spaniolă a fost superioară la capitolul winners (mingi direct câştigătoare), cu 35-18. Totuși, a avut şi mai multe erori neforţate, 53-39.

Amintim că Halep, care începe de la zero în clasamentul WTA, a mai jucat de două ori cu Badosa (80 WTA). Ambele au avut loc în 2022, iar românca a câștigat de fiecare dată.

La meciul de marți, Halep a fost beneficiara unui wild card. Ea va primi un cec de 23.250 de dolari şi 10 puncte WTA. Mulțumită acestora, va figura în clasamentul WTA publicat în data de 1 aprilie.