Tenismenul francez în vârstă de 21 de ani, Arthur Cazaux (74 ATP), s-a prăbușit brusc pe teren în timpul meciului din calificările pentru turneul ATP de la Miami Open. Cazaux evolua împotriva conaționalului său, Harold Mayot (22 de ani, #141 ATP).

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire.

Likely due to the heat.

Scary scenes.

(via @Tennis4everrr)

pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 18, 2024