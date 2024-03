Simona Halep va juca la Miami Open în acest an, împotriva jucătoarei Paula Badosa. Câștigătoarea acestui duel va urma să joace cu Aryna Sabalenka, pe data de 22 martie.

Totuși, nu se știe dacă jucătoarea de tenis din Belarus va fi prezentă la Miami Open din cauza decesului partenerului ei de viață.

Aceasta avea o relație cu fostul jucător profesionist de hochei pe gheață, Konstantin Koltsov. Acesta din urmă a decedat la vârsta de 42 de ani.

Tragicul anunț a fost făcut de către clubul rus de hochei Salavat Yulaev, în cursul zilei de marți, 19 martie. Regretatul fost sportiv era antrenor la acest club.

Koltsov a fost prezent în echipa națională a Belarusului la Jocurile Olimpice din 2002 și 2010. În perioada 2002-2006 a jucat pentru Pittsburgh Penguins.

La Pittsburgh Penguins a participat în 82 de meciuri, a înscris 9 goluri și a oferit 20 de assist-uri.

Datorită vitezei sale și abilităților asemănătoare cu cele ale hocheistului rus Pavel Bure, era numit Russian Rocket II.

Înainte de relația cu jucătoarea de tenis, acesta a fost căsătorit. Din căsnicia care s-a destrămat în 2020 au rezultat trei copii.

Official confirmation from his club that Kostantin Koltsov, Aryna Sabalenka’s long time life partner, passed away on Monday.

Conform primelor informații, se pare că bărbatul a suferit un infarct. Aceasta reprezintă a doua tragedie de acest gen pentru Sabalenka, care acum cinci ani și-a pierdut tatăl, Serghei, tot din cauza unui atac de cord.

Federația de Hochei din Belarus a confirmat evenimentul tragic, subliniind că decesul lui Koltsov a survenit neașteptat.

Din iunie 2021, Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka formau un cuplu. Relația lor era una strânsă, fiind adesea nedespărțiți și demonstrându-și afecțiunea reciprocă pe platformele de socializare.

Cei doi locuiau împreună în Florida. De altfel, Konstantin Koltsov era nelipsit de la turneul din Miami.

The official Belarus Ice Hockey site are now also reporting that the boyfriend of 3 years of world No 2 Aryna Sabalenka; former international Ice hockey player Konstantin Koktsov has died suddenly whilst with Aryna in Miami. https://t.co/2H39Y3j9ol https://t.co/yy24OlbdBh

— Pavvy G (@pavyg) March 18, 2024