Simona Halep, populara jucătoare de tenis din România, a făcut o revenire spectaculoasă în circuitul profesionist în această săptămână. Suspendarea sa inițială de patru ani a fost redusă la doar nouă luni de către TAS. În lumina acestei decizii, Halep a exprimat entuziasmul ei pentru a începe colaborarea cu antrenorul spaniol Carlos Martinez.

„Sincer, nu am o idee prea clară despre ce am făcut bine şi ce am greşit (în meciul revenirii – n. red.). Ştiu că am greşit multe mingi pe care în mod normal nu le-aş fi greşit. Însă, sincer, simt că am jucat un tenis bun. În primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă îndrume un pic. Îl aştept pe Carlos Martinez să începem.

Am fixat o perioadă de încercare. A lucrat cu Svetlana (Kuzneţova), prietena mea şi jucătoarea mea favorită. Îi admir munca şi sper să ne înţelegem foarte bine şi să realizăm rezultate bune. Însă, în primul rând, trebuie să discutăm şi să vadă unde mă aflu, pentru că singură mi-e greu să îmi dau seama de nivel”, a explicat Halep pentru WTA Insider.