Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis!

Simona Halep a primit verdictul final de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Pedeapsa ei a fost redusă de la patru ani la nouă luni.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis anularea probei de sânge din pașaportul biologic.

„CURTEA DE ARBITRAJ PENTRU SPORT (CAS) ADMITE RECURSUL DEPUS DE SIMONA HALEP ȘI REDUCE PERIOADA DE INELIGIBILITATE A ACESTEIA DE LA 4 ANI LA 9 LUNI Lausanne, 5 martie 2024 – Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a emis partea dispozitivă a deciziei sale în procedura de arbitraj de apel CAS 2023/A/10025 Simona Halep împotriva Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA) și CAS 2023/A/10227 International Tennis Integrity Agency (ITIA) c. Juriul TAS a stabilit în unanimitate că perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obținute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament și premii în bani. Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA și apelul declarat de Simona Halep este admis parțial (cererea sa de a antedata începutul suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, au transmis cei de la TAS marți, 5 martie.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în iunie 2024

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în vara aceasta! Jucătoarea de tenis și-a confirmat deja participarea la unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale anului 2024: Sports Festival.

Va fi prezentă la un meci demonstrativ alături de Andre Agassi și Steffi Graf. Întâlnirea lor va avea loc pe 15 iunie 2024, în Cluj-Napoca, Cluj. Într-un meci de dublu, Andre Agassi și Steffi Graf vor forma o echipă împotriva lui Andrei Pavel și Simona Halep. Biletele au fost puse în vânzare din ianuarie 2024. Prețurile variază între 120 lei – 700 lei (VIP).

„A fost o surpriză și pentru mine, foarte mare, mai ales că s-au gândit la mine în această perioadă care nu este ușoară deloc. Mă bucur tare mult de venirea lui Steffi Graf și Andre Agassi, am avut șansa să îi întâlnesc și să am discuții cu ei despre tenis, emoții, presiune, la Las Vegas, împreună cu Darren. M-am bucurat din suflet că am șansa să împart terenul cu ei aici, în România, la noi”, a recunoscut sportiva.

Despre Agassi-Graf

Andrei Agassi, cunoscut sub numele de „The Punisher”, și-a început cariera în anii ’80 și se mândrește cu opt titluri de Grand Slam, inclusiv victorii la Australian Open de două ori (1995, 2000), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992), și US Open de două ori (1994, 1999). Agassi a atins apogeul cu realizarea Golden Slam, câștigând toate cele patru turnee de Grand Slam și medalia de aur olimpică în același an. Este, de asemenea, singurul jucător care a obținut un Super Slam într-un singur an.

Steffi Graf a strălucit între anii 1982 și 1999, acumulând un palmares impresionant de 22 de titluri de Grand Slam. În 1988, a făcut istorie cu un Golden Slam, câștigând toate cele patru turnee majore și medalia de aur olimpică în același an. Graf a dominat clasamentul mondial la simplu în ierarhia WTA. Cuplul format din Steffi Graf și Andre Agassi este unul dintre cele mai legendare și apreciate din lumea tenisului.