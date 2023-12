Simona Halep a primit o primă reacție la vestea TAS cu privire la data la care va începe procesul său. Firicel Tomai a oferit o părere avizată despre cazul sportivei. Amintim că Halep este programată să fie audiată în perioada 7-9 februarie 2024.

Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a subliniat că este extrem de dificil să anticipezi evoluția procesului.

În plus, antrenorul a menționat că Simona Halep rămâne motivată și este capabilă să depășească perioada de suspendare atunci când va reveni pe terenul de zgură. Potrivit lui, românca și-a păstrat „păstrat total condițiile de joc”.

În plus, el și-a exprimat speranța că procesul se va termina repede.

„Foarte greu de spus. Vă dați seama. Sunt lucruri discrete acolo. Eu sper să-i reducă la jumătate și să poată juca. Sper. Nu știu. E o treabă delicată. Nu poate nimeni să spună nimic. Nici Simona. Să fie redusă mai mult… Nu cred că se poate.

Simona e motivată. Și-a păstrat total condițiile de joc. Sigur, solicitarea specifică de turnee nu a mai fost la fel. Turneele și meciurile te solicită extra, dar e o perioadă peste care treci. Are un joc bun, are o tehnică deosebită, are lovitură, putere, viteză, are tot ce vrei. Trebuie doar să joace și sunt convins că o să urce repede.

Acum să se rezolve repede cu procesul ăsta. Nu știm ce va fi. Sunt avocați implicați. Oameni grei, oameni cu tot felul de responsabilități și nici ei nu știu ce se întâmplă acolo”, a spus Firicel Tomai, potrivit Sport.ro.