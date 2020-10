Simona Halep a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek cu 1-6, 2-6, ieșind astfel din optimi la Roland Garros. Cu toate acestea, sportiva noastră a reușit o mare performanță, după ce a pierdut doar 3 partide în 2020, cu Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza și Iga Swiatek. Întrebată cu ce rămâne după acest an, campioana noastră a oferit un răspuns sincer.

Mesajul Simonei Halep

„Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine (zâmbește).

Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea, pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două”, a spus Simona Halep, potrivit eurosport.ro.

Înfrângere usturătoare pentru Simona Halep cu Iga Swiatek

Iga Swiatek a început perfect primul set, reușind să-și treacă în cont primul break la chiar primul serviciu al Simonei Halep. Poloneza a fost extren de agresivă încă din debut, iar Halep a părut surprinsă de acest lucru.

Cu lovituri plasate mai mereu aproape de tușă, Swiatek și-a adjudecat primul set după 23 de minute. A fost primul set pierdut de Simona Halep la Roland Garros 2020. Anul trecut, la Paris, Halep o învingea pe Swiatek cu 6-1, 6-0. Poloneza a reușit să se revanșeze din acest punct de vedere. La fel cum a făcut Simona Halep în meciul cu Amanda Anisimova, jucătoare care a eliminat-o în 2019 de la French Open.

În setul secund Halep a reușit să fie mai agresivă, dar execuțiile lui Swiatek au enervat-o din ce în ce mai tare. În câteva rânduri Iga Swiatek a fost ajutată și de banda fileului, care a aruncat mingea în terenul Simonei Halep. Un joc aproape perfect al adolescentei din Varșovia, care în sferturi va întâlni învingătoarea dintre Martina Trevisan (locul 159 WTA) și Kiki Bertens (locul 8 WTA).