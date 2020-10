Mesajul transmis de Simona Halep după victoria fulger de la Roland Garros! Spectatorii au rămas uimiţi

Simona Halep, numărul doi în clasamentul WTA, s-a calificat fără emoţii în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce a trecut uşor, vineri, pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-0, 6-1, în turul al treilea la Paris.

Halep (29 ani), principala favorită a turneului, s-a impus în doar 54 de minute şi şi-a luat revanşa după ce anul trecut a fost învinsă de Anisimova (19 ani, locul 29 WTA) cu 6-2, 6-4, în sferturile de finală de la Roland Garros.

Meciul a fost unul fără istoric, Halep dominându-şi adversara la toate capitolele. Singurul ghem al jucătoarei de origine rusă a venit în debutul setului secund.

Anisimova a avut totuşi mai multe mingi direct câştigătoare, 18-15, dar a făcut multe erori neprovocate, 32, faţă de doar 6 ale Simonei.

„Am jucat bine, fix ce trebuia să joc. Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei. Ştiam că trebuia să returnez bine, m-am simţit bine, mai ales că lucrurile au mers foarte bine şi la antrenament. Pentru mine a fost cea mai bună decizie să nu mă duc la US Open, m-am pregătit în Europa, pe zgură şi mă bucur foarte mult că sunt aici”, a declarat Simona după încheierea partidei.

Ce a declarat CTP după victoria răunătoare

„Rar am văzut o jucătoare de valoarea Anisimovei intrând în teren cu cea mai rea stare psihică pentru un jucător de tenis, o emoție paralizantă! Emoția duce de obicei la hiperactivitate, dar Amanda a fost static agitată. Ce se aștepta la duelul cu Mobra din Carpați? Simona aleargă foarte bine, cobra nu o să-i spun pentru că odată i-am spus mangusta, cea care omoară cobre!”, a fost prima reacție a ziaristului.

Halep, care a câştigat marele trofeu la Roland Garros în 2018, va juca în optimi contra lui Iga Swiatek din Polonia (19 ani, locul 54 WTA). Halep a surclasat-o pe Swaitek cu 6-1, 6-0, anul trecut, în optimi la Roland Garros.

Pentru victoria cu Anisimova, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 189.000 de euro şi 240 de puncte WTA, scrie Agerpres.

Momentele grele din cariera campioanei noastre

Simona a vorbit recent într-un interviu despre dificultățile pe care le-a întâlnit de-a lungul carieriei.

„Am doua momente foarte dificile prin care am trecut. Primul cand am plecat de acasa, la 16 ani. Am zis ca trebuie sa plec din Constanta ca sa am mai multi parteneri de antrenament. Sa am un univers deschis spre performanta si faptul ca am venit aici singurica nu a fost deloc usor, dar am trecut peste si pot sa zic ca m-a intarit, mi-a dat puterea sa fac fata la celelalte momente ce aveau sa urmeze.

Al doilea moment foarte important a fost operatia. Nu am vorbit prea des despre acest lucru, pentru ca este ceva personal si am considerat ca treburile personale le tin pentru mine. A fost un moment greu, in care a trebuit sa decid singura”, a spus Simona Halep pentru „Echipa de 10”.

