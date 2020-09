Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig a câştigat primul său titlu WTA din carieră, duminică, la Istanbul, competiţie dotată cu premii totale de 225.500 de dolari, după ce a învins-o în finală pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4).

Românca a ajuns în ultimul act fără a pierde vreun set la Istanbul.

Românca a obţinut prin succesul de la Istanbul 25.000 de dolari şi 280 de puncte WTA. Bouchard va fi recompensată cu 14.000 de dolari şi 180 de puncte.

