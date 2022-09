Simona Halep a avut parte de un an extrem de agitat, care încă nu s-a terminat. Sportiva și-a schimbat antrenorul și de asemenea, a renunțat la mai mulți oameni din staff-ul său.

Mai exact, pentru a ajunge la performanța dorită, Simona Halep a decis ca antrenorul ei nou să se ocupe tot. Drept urmare, Patrick Mouratoglou a fost cel care i-a alcătuit staff-ul.

Simona Halep, decizie radicală după divorț

Acum însă, multe s-au adunat, iar Simona Halep simte nevoia de o pauză. Într-un mesaj postat pe contul personal de socializare, sportiva a vorbit despre întreg sezonul 2022, încheiat cu două titluri WTA, la Toronto și la Melbourne, dar și despre planurile pe care le are în viitor.

Mai exact, aceasta susține că are nevoie de puțin timp pentru ea, drept urmare, nu va mai juca în niciun turneu în acest an. De asemenea, aceasta i-a mulțumit și Virginiei Ruzici pentru tot ajutorul oferit de-a lungul carierei sale și a anunțat că din staff-ul său va face parte o cu totul altă persoană.

„A fost o călătorie fantastică. Aş vrea să îi mulţumesc Virginiei Ruzici pentru dăruirea nesfârşită de care mi-a dat dovadă nu doar mie ca sportivă, ci şi ca prietenă apropiată. Au fost 14 ani fantastici de experienţă împreună şi o reală încântare să colaborez cu ea. Voi preţui mereu prietenia noastră.

Acum, aş vrea să primesc un nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunţ că voi colabora cu Nina Wennerstrom şi echipa Wesport – Sport Management.”, a transmis Simona Halep, prin intermediul rețelelor de socializare.

La cine a renunțat Simona Halep de când l-a cunoscut pe Patrick Mouratoglou?

Fosta soție a lui Toni Iuruc a mai vorbit și despre decizia luată acum privind renunțarea la mai mulți români din staff-ul său. Este vorba despre Teo Cercel, preparator fizic și Virginia Ruzici, care îi era manager.

Simona Halep susține că își asumă ceea ce a făcut și a avut mare încredere în noul său antrenor Patrick Mouratoglou când a făcut acest lucru. Aceasta a decis ca oamenii acestuia să se ocupe de ea, drept urmare, acesta este și motivul pentru care a preferat să renunțe la atât de multe persoane.

„Când decid ceva, întotdeauna mi-o asum întru totul, și am avut încredere maximă în Patrick. Am vrut să lucrez cu oamenii lui și să-i las să se ocupe de mine. Din acest motiv am făcut schimbări în echipa mea. Am simțit că a fost lucrul potrivit de făcut: să îmi asum complet acest proiect nou.”, a mai scris Simona Halep, pe contul oficial de Facebook.

Menționăm faptul că odată cu noile schimbări, în prezent, staff-ul Simonei Halep este format din Patrick Mouratoglou, antrenor, Candice Gohier, fizioterapeut, Arnaud Restifo, antrenor și Nina Wennerstrom, manager.