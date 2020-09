Potrivit Antena Sport, Simona Halep a fost surprinsă cu un automobil electric de lux, la un antrenament desfășurat în București. Bolidul este un Porsche Taycan, iar prețul depășește suma de 150.000 de euro.

Acest bolid a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, în 2019, iar începând cu acest an poate fi găsit și pe piață. Mașina nu este pentru oricine, însă în primele șase luni ale acestui an, aproape 5.000 de modele Porsche Taycan au fost vândute.

Bolidul de lux este 100% electrică și are o autonomie care variază între 327 și 463 de kilometri.

Cât costă cel mai ieftin model

Gama Taycan are șase motorizări disponibile în acest moment: Taycan (402 CP), Taycan Battery Plus (469 CP), Taycan 4S (523 CP), Taycan 4S Battery Plus (563 CP), Taycan Tubo (671 CP) și Taycan Turbo S (751 CP).

Indiferent de model, prețurile sunt explozive. Cel mai iefit model de Porsche Taycan pleacă de la 150.000 de euro și poate ajunge, în funcție de dotări, la 190.000 de euro.

În ceea ce privește puterea mașinii, Porsche Taycan atinge 100 km/h în patru secunde. Porsche Taycan Turbo S prinde suta în 2.8 secunde și atinge o viteză maximă de 416 km/h.

A cucerit un nou titlu

Chiar dacă pandemia a ținut-o în loc, Simona Halep a reușit să se impună la Praga. Sportiva româncă a reușit să obțină astfel al doilea titlu din 2020.

Deși urmează să aibe o pauză lungă între turnee, acest lucru nu o deranjează pe campioana de la Praga, iar antrenorul ei, Artemon Apostu Efremov, a vorbit la „Asii Tenisului” despre pregătirea Simonei și despre cum se vor desfășura următoarele săptămâni.

”Încercăm să păstrăm ritmul de la Praga. Reluăm pregătirea și așteptăm cu interes următorul turneu. Cred că în calendarul WTA după RG nu mai sunt multe oportunități.

Programul e normal, de antrenament. Acum, o lună de pauză față de cele 5, pare puțin”, a spus Apostu, la Digi Sport.