După victoria de anul acesta de la Stuttgart, Iga Swiatek a anunțat că își mai dorește încă o mașină de lux! Poloneza a semnat un contract cu constructorul auto german Porsche, care se întâmplă să fie marca preferată a Simonei Halep.

Iga Swiatek a primit o mașină de lux după ce a câștigat pentru a doua oară Turneul de la Stuttgart. În finală, sportiva a învins-o pe Aryna Sabalenka cu scorul de 6-3, 6-4. Acum, aceasta a anunțat că vrea să câștige cât mai mulți bolizi.

„După ce am primit al doilea trofeu la Stuttgart, mulți dintre voi ați scris că este un moment bun pentru a începe o colaborare cu Porsche și mi se pare foarte firesc. Deci… Ghici ce! Mă alătur #teamPorsche! Și asta nu înseamnă că nu voi lupta pentru o altă mașină Porsche la Stuttgart anul viitor”, a scris tenismena pe Twitter.

Printre ambasadoarele Porsche se mai numără și alte câștigătoare de Grand Slam, cum ar fi Emma Răducanu, Angelique Kerber sau Maria Sharapova.

Pe lângă bolidul de lux, poloneza a câștigat și un cec de 120.150 de euro. La numai câteva minute după ce s-a terminat finala, sportiva și-a luat în primire mașina și a dat o tură cu ea pe teren.

Simona Halep are o colecție impresionantă de mașini de lux, din care fac parte Porsche 911 Carrera S, Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-Benz GLE 450 AMG, Mercedes-Benz CLS AMG, Porsche Cayenne Coupe sau Porsche Taycan. Românca a primit una dintre mașinile Porsche ca bonus pentru a juca la Stuttgart.

„Pe lângă premii, mai iei o garanție care te duci acolo! Garanția lui Becker era un milion, la Federer s-au făcut două milioane! Porsche, în loc să dea o garanție la toată treaba asta, spune: ‘Domne, dacă sunteți în primele 10, aveți dreptul să vă facem cadou câte un Porsche, în niște limite oarecum normale’.

Nu poți să îl iei cu roți de aur sau cu nu știu ce! Deci toate fetele astea care au fost în Top 10 atâția ani de fiecare dată au primit câte un Porsche! Din câte știu eu, Simona nu a vândut niciunul, le are pe toate! Ba avea și în muzeu unul sau două. Cred că e mult mai inteligent sistemul ăsta al Porsche, decât să plătești pe una sau pe alta la un turneu din ăsta WTA 500″, a explicat Ion Țiriac.

After I got my 2nd trophy in Stuttgart many of you wrote that it is a good moment to start a collab with Porsche and it seems very natural to me. So… guess what. I’m joining #teamPorsche! And it doesn’t mean I won’t be fighting for another Porsche car in Stuttgart next year. 😉 pic.twitter.com/6Ue0qYYz1A

— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 23, 2023