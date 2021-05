“Volatilitatea actuală a prețurilor de pe piața criptoactivelor este cauzată de o combinație de factori. În primul rând, este important să subliniem faptul că bitcoin și ethereum au înregistrat creșteri enorme de prețuri în acest an, deci, în mod firesc, vom asista la retrageri de profit. Din punct de vedere tehnic, indicatorii de direcție, cum ar fi Stochastics, arătau “supra-cumpărat” în ultimele săptămâni, ceea ce pentru mine a fost un semnal că va urma o corecție sau o scădere a prețului.

De asemenea, această scădere a prețurilor se prefigura de câteva săptămâni. În ultima lună, am văzut rezervele de pe piețele de schimb – cantitatea de bitcoin păstrată de utilizatori în portofelele de schimb în creștere constantă, indicând disponibilitatea de a vinde. Ieri, de exemplu, am văzut al șaselea flux ca mărime netă de intrare în bursele de schimb din ultimul an (sursă: cryptoquant.com).

Mutările de bitcoin corespund cu scăderile de preț

În timp ce mutarea de bitcoin într-un portofel de schimb nu duce neapărat la o vânzare, această mutare tinde să corespundă cu scăderi ale prețului. Am văzut acest lucru pe 12 mai, ziua în care am asistat la o scădere a prețurilor cu 13%. Momentul a corespuns cu al treilea cel mai mare flux ca mărime netă de intrare în bursele de schimb din ultimele 12 luni.

Care este principala lecție

Cu toate acestea, principala lecție aici este că toate piețele au suișuri și coborâșuri. Criptoactivele sunt în continuare o clasă nouă de active, una volatilă care nu a fost încă testată într-un mediu inflaționist. Prin urmare, investitorii trebuie să-și amintească lucrurile de bază privind investițiile și să evite deciziile bazate doar pe preț. Trebuie să fie sinceri atunci când decid care este apetitul lor pentru risc; să cerceteze și să înțeleagă proiectele din spatele fiecărui token; și să investească într-un portofoliu larg și diversificat, doar atunci când sunt pregătiți.”, se arată în analiza lui Simon Peters.

eToro a fost fondată în 2007 cu misiunea de a deschide piețele globale pentru ca toți cei interesați să poată tranzacționa și investi într-un mod simplu și transparent. Platforma eToro permite tuturor să investească în activele pe care și le doresc, de la acțiuni la mărfuri până la active cripto. Suntem o comunitate globală cu peste 20 milioane de utilizatori înregistrați care își împărtășesc strategiile de investiții; oricine poate copia tranzacțiile celor care au avut cel mai mult succes. Datorită simplității platformei, utilizatorii pot cumpăra, deține sau vinde active, pot să își monitorizeze portofoliul în timp real, și pot tranzacționa oricând doresc.

Această comunicare este doar în scopuri de informare și educație și nu trebuie luată drept sfat pentru investiții sau recomandare personală, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de vreun obiectiv de investiții anume al destinatarului sau de situația sa financiară și nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetărilor independente. Orice referință la performanțele trecute sau viitoare ale unui instrument financiar, indice sau produs de investiții complex nu sunt și nu trebuie considerate a fi un indicator sigur pentru rezultate viitoare. eToro nu își asumă nicio răspundere că informațiile incluse în acest raport sunt în totalitate corecte și complete.