Siegfried Mureşan: Comisarul Wojciechowski este absent, este slab, nu apără fermierii

Europarlamentarul PNL a declarat în plenul Parlamentului European că Wojciechowski, comisarul european al Agriculturii, nu apără fermierii și este absent în toată această situație. Mureșan a precizat că fermierii sunt esenţiali pentru societatea noastră, căci ei produc produse pentru consum.

„Tocmai am agreat, împreună, noua Politică agricolă comună care a intrat în vigoare la începutul acestui an. Şi, de aceea, spun că, acum, prioritatea trebuie să fie să implementăm ceea ce am hotărât împreună, să nu venim cu costuri suplimentare, cu poveri suplimentare pentru fermieri. Fermierii au trebuit oricum să se adapteze mult, au făcut deja multe sacrificii, ceea ce au nevoie acum este predictibilitate, nu poveri noi, nu impredictibilitate.

Grupul meu, PPE, suntem dedicaţi Pactului Verde, tranziţiei energetice, economiei verzi, dar vrem să facem această tranziţie cu fermierii, nu împotriva fermierilor. Trebuie să creăm un cadru în zonele rurale care să atragă fermieri, tineri fermieri, femei fermieri. Nu un cadru care respinge fermierii.

Fermierii sunt esenţiali pentru societatea noastră. Ei asigură produse alimentare de calitate aici, în Europa. Ei asigură securitatea alimentară. Aşadar, trebuie să-i ascultăm, trebuie să-i tratăm cu respect, a afirmat Siegfried Mureşan, în plenul PE, potrivit unui comunicat de presă.

Europarlamentarul PNL, despre schimbările privind situația pe piețe

Acesta a mai precizat, că în contextul războiului din Ucraina, au fost multe schimbări privind situaţia pe pieţe, volatilitatea preţurilor, riscurile pentru siguranţa alimentară de aceea e necesară implementarea unor decizii ale Parlamentului European.

„Războiul în Ucraina, dragi colegi, trebuie să recunoaştem, a adus multe schimbări în ceea ce priveşte situaţia de pe pieţe, în ceea ce priveşte volatilitatea preţurilor, în ceea priveşte riscurile pentru siguranţa alimentară. Şi trebuie să luăm toate acesta în considerare pentru orice decizie pe care o implementăm.

De aceea, pe Legea pentru restaurarea naturii, pe pesticide, noua realitate trebuie luată în considerare. (…) Şi aş vrea să adaug, în numele Grupului PPE: nicio măsură adiţională, nicio propunere pentru reforma Politicii agricole comune acum, haideţi să implementăm ceea ce am hotărât deja”, a explicat Mureşan.

Siegfried Mureşan a mai subliniat că trebuie să fie prezent comisarul european pentru Agricultură la o dezbatere din PE pe acest domeniu.

„Şi încă un cuvânt, doamnă comisar McGuinness (comisar european pentru Servicii financiare, stabilitate financiară şi uniunea pieţelor de capital – n.r.), apreciem prezenţa dumneavoastră astăzi aici, eforturile dumneavoastră.

Dar comisarul pentru Agricultură trebuie fie prezent şi el la o dezbatere despre agricultură în Parlamentul European. Comisarul Wojciechowski este absent, este slab, nu apără fermierii. Vă rog să-i transmiteţi că îl aşteptăm să asculte de fermieri şi să asculte de Parlamentul European”, a conchis Mureşan.