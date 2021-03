Cluburile şi restaurantele din Bucureşti au intrat în vizorul autorităţilor. Este vorba despre acele unităţi care nu respectă regulile ce vin odată cu scenariu roşu în care se află acum Capitala.

“Preferă să plătească amenda, care este destul de mică în comparaţie cu veniturile pe care le fac”

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat, luni, că unele cluburi şi restaurate din Bucureşti nu respectă măsurile impuse în scenariul roşu şi funcţionează, luând clientela celor care respectă legislaţia. Oficialul spune că posibilitatea de a suspenda activitatea operatorilor care nu respectă legislaţia ar veni foarte mult în sprijinul autorităţilor

“Aceste cluburi sau restaurante preferă să plătească amenda, care este destul de mică în comparaţie cu veniturile pe care le fac. (…) Plătesc amenda şi funcţionează în continuare pentru că produc suficiente venituri”, a declarat Alin Stoica pentru DigiFM. Din păcate, “fenomenul nu poate fi stopat”, a mai precizat prefectul.

“Cei care nu respectă, iau clientela celorlalţi. Nu ar trebui să-i pedepsim pe toţi”

Prefectul a afirmat că ar ajuta posibilitatea de a suspenda activitatea operatorilor care nu respectă legislaţia, pentru că deocamdată nu există aceste prevederi legale. El a menţionat şi demersurile legislative despre care a vorbit şi ministrul de Interne tot luni.

”Noi nu avem deocamdată posibilitatea legală de a interzice acestor cluburi să funcţionze după ce le găsim de 2-3 ori nerespectând legea (…) În acest sens înţeleg că există demersuri legislative.

Lucrul ăsta ne-ar ajuta foarte mult pentru că nu am mai fi obligaţi să ne uităm la toată plaja, la toată industria, ci ne-am uita doar la cei care nu respectă şi am elimina şi partea asta de concurenţă neloială. Cei care nu respectă, iau clientela celorlalţi. Nu ar trebui să-i pedepsim pe toţi, ci doar pe cei care nu se conformează”, a mai precizat Alin Stoica.

Prefectul Capitalei spune că a cerut, pentru ziua de marţi, o analiză a tuturor factorilor având în vedere că incidenţa cumulată în Bucureşti se apropie de 6 la mie.

Ce modificări legislative propune Lucian Bode?

Ministrul de Interne îşi doreşte modificarea legii astfel încât agenţii economici care sunt prinşi de trei ori că încalcă normele de protecţie împotriva COVID-19 să se aleagă cu suspendarea activităţii. Această decizie ce vizează, printre altele, şi restaurantele sau barurile din România, ar putea ajunge săptămâna aceasta pe agenda Parlamentului, spune Bode.

„O să solicit conducerii PNL să discute în coaliție foarte serios ca în această săptămână pe agenda Parlamentului să fie aprobat prioiectul de lege care modifică OUG privind regimul sancțiunilor. Sancțiunile nu sunt suficiente din păcate.

Legea 55 să fie modificată astfel încât după una, două, trei sancțiuni, instituțiile statului să poată suspenda activitatea agentului economic care nu respectă regulile de protecție danitară. Dacă se repetă, se trece la nivelul următor și aplicăm sigiliul pe locație”, a declarat Lucian Bode pentru Digi24.

Ministrul a subliniat că suspendarea activităţii ar urma să aibă loc pentru o perioadă de două săptămâni. Dacă Parlamentul nu va modifica legislaţia, este foarte posibil să se recurgă la o ordonanţă de urgenţă, a mai precizat Bode.

Sursă foto: Dreamstime