Înaintea acestei partide, City și-a îmbunătățit și mai mult moralul, după ce a câștigat în weekend finala Cupei Angliei, contra celor de la Manchester United. Așadar, echipa lui Guardiola este pregătită de marea finală în care speră să obțină primul trofeu Champions League din istorie, după ce în 2021 a pierdut finala contra celor de la Chelsea.

Ce-i drept, City a defilat în acest sezon de Champions League. În grupe a încheiat pe primul loc în fața lui FC Sevilla, Borussia Dortmund și FC Copenhaga, iar apoi, în fazele eliminatorii, le-a scos rând pe rând pe Leipzig, Bayern Munchen și Real Madrid, ultimele două fiind printre favoritele la câștigarea trofeului.

Echipa probabilă a lui City este următoarea: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Drept urmare, agenția de pariuri online Unibet o consideră principală favorită pe Manchester City la câștigarea trofeului și îi oferă doar cota 1.22, în timp ce Inter are 4.30. Echipa lui Guardiola e mare favorită și în timpul regulamentar, cu 1.45 la victorie, egalul are cota 5.00, iar un succes al italienilor are 7.50. Pariorii își pot îndrepta însă atenția și către selecția 1 pauză / 1 final.

Inter e una dintre surprizele competiției

De partea cealaltă, Inter a impresionat în acest sezon și are un atac foarte bun, care le poate provoca daune celor de la City. Deși este outsideră, Inter a arătat în istorie că poate produce surprize, așa cum s-a întâmplat și în finala din 2010, când a învins-o la Madrid pe Bayern Munchen.

Ce-i drept, fazele eliminatorii nu i-au adus lui Inter adversare cu adevărat periculoase. Le-a scos pe FC Porto și Benfica în optimi, respectiv sferturi, iar în semifinale a trecut de rivala locală AC Milan. În grupe a încheiat însă pe locul doi, în spatele lui Bayern Munchen, dar peste FC Barcelona și Viktoria Plzen.

Echipa probabilă a lui Inter e următoarea: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

Finala Conference League e programată miercuri

Fiorentina și West Ham United vor lupta pentru trofeul Conference League, miercuri de la ora 22:00, într-un meci ce se va disputa la Praga. În capitala Cehiei ajung două dintre favoritele la câștigarea trofeului. Chiar dacă a început mai greu competiția, Fiorentina a arătat forța sa în fazele eliminatorii și a trecut de Braga, Sivasspor, Lech Poznan și FC Basel. De partea cealaltă, West Ham a avut punctaj maxim în grupe cu FCSB, Silkeborg și Anderlecht, iar apoi le-a eliminat din competiție pe AEK Larnaca, Gent și AZ Alkmaar.

Echipele probabile:

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

Unibet îi acordă un ușor avantaj lui West Ham în această finală, motiv pentru care cota pentru câștigarea turneului este 1.90, față de 2.20 cât are Fiorentina. De asemenea, englezii au 2.60 pentru o victorie în timpul regulamentar, egalul are cota 3.20, iar victoria italienilor are 2.75.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment