Condițiile de roaming trebuie mereu verificate

ANCOM recomandă utilizatorilor de telefonie şi internet mobil să verifice condițiile de roaming înainte de a călători în străinătate, în special în statele din afara Spațiului Economic European (SEE).

”ANCOM atrage atenţia utilizatorilor de telefonie şi internet mobil, care au planificate vacanţe în străinătate, să verifice condiţiile de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinaţia este în state din afara Spaţiului Economic European (SEE). De asemenea, utilizatorii trebuie să fie atenţi şi la roamingul involuntar, care poate să apară în zonele de graniţă”, anunţă ANCOM.

Furnizorii de servicii de telefonie și internet mobil din România oferă planuri tarifare și opțiuni care sunt destinate exclusiv utilizării naționale. Totuși, au și planuri pentru cei care merg des sau au rude în străinătate. Aceste planuri sunt cunoscute drept planuri roaming.

Prin urmare, înainte de a călători în afara României, utilizatorii ar trebui să verifice dacă planul tarifar pe care l-au achiziționat include sau nu serviciul de roaming.

Tarifele de roaming pentru țările din afara SEE

Deoarece tarifele pentru serviciul de roaming în afara SEE nu sunt supuse reglementării, utilizatorii ar trebui să verifice cu atenție costurile aplicabile.

Printre țările care nu fac parte din SEE se numără:

Marea Britanie

Republica Moldova

Serbia

Muntenegru

Turcia

Egipt

Emiratele Arabe Unite (EAU)

Maroc

și Israel

Utilizatorii au posibilitatea să activeze opțiuni suplimentare dedicate. Ele includ tarife preferențiale pentru anumite state sau grupuri de state. În absența unei astfel de opțiuni activate, se vor aplica tarifele standard.

În cazul utilizării serviciilor pe bază de abonament în Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia, tarifele standard aplicate de operatori sunt următoarele:

Pentru apelurile primite: între 0,0090 euro/min și 1,4280 euro/min.

Pentru apelurile efectuate către România: între 0,0150 euro/min și 2,6180 euro/min.

Pentru trimiterea unui SMS: între 0,0060 euro și 0,4522 euro per mesaj.

Pentru utilizarea internetului: între 0,0007 euro/MB și 4,7600 euro/MB.

În general, pentru apeluri, tarifarea se efectuează la minut indivizibil, în timp ce unitatea minimă de tarifare pentru traficul de date variază în funcție de operator și destinație, de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB. În cazul destinațiilor în afara Spațiului Economic European (SEE), unii operatori utilizează tarife standard sub formă de pachete. Iată câteva exemple de astfel de tarife standard:

2 euro pentru 10 minute de apeluri primite/efectuate sau SMS trimise în decurs de 24 de ore.

7 euro pentru 30 de minute de apeluri primite/efectuate sau SMS trimise.

2 euro pentru 2 GB trafic de date în decurs de 24 de ore.

18 euro pentru 4000 MB de trafic de date utilizat

”Atenţie! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primeşte chiar şi un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preţ al pachetului, dar poate utiliza ulterior şi restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif”, precizează autoritatea.

Operatorii de telefonie mobilă pot oferi punctual și opțiuni tarifare suplimentare care necesită activare separată și care furnizează resurse și/sau tarife diferite în funcție de mai multe criterii.

Roam like at home pentru clienții din țările din SEE

Conform principiului „Roam like at home”, clienții operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în SEE le pot utiliza în țări precum:

Austria

Belgia

Bulgaria

Cehia

Cipru

Croația

Danemarca

Estonia

Finlanda (inclusiv insulele Åland)

Franța (inclusiv Guyana Franceză și insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin)

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Olanda

Polonia

Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira)

Slovacia

Slovenia

Spania (inclusiv Insulele Canare)

Suedia

Ungaria

Norvegia

Islanda

și Liechtenstein

Când sunt clienții facturați pentru roaming fără voia lor?

Atunci când călătoriți în apropierea granițelor, dispozitivele mobile sunt programate să caute automat cea mai bună rețea disponibilă pentru a menține semnalul optim. Acest lucru poate duce la conectarea la rețelele operatorilor din țările vecine, chiar dacă nu intenționați să utilizați serviciile lor de comunicații.

Unul dintre cele mai mari pericole este faptul că utilizatorii pot fi facturați pentru utilizarea serviciilor de comunicații în același mod în care ar fi facturat în propriul lor stat, ceea ce poate implica tarife mai ridicate decât cele obișnuite.

De exemplu, utilizând telefonul mobil într-o zonă de graniță din România sau în alte țări din Spațiul Economic European (SEE) în apropierea unei granițe cu o țară care nu face parte din SEE, utilizatorii pot înregistra costuri suplimentare la serviciile de telefonie sau internet.

Cum poți evita astfel de momente?

Selectează manual rețeaua: O metodă simplă de a preveni conectarea la rețelele de roaming este să setezi manual rețeaua pe dispozitivul tău mobil.

Verifică mesajele de informare: Furnizorii de servicii de comunicații trimit adesea mesaje informative cu privire la costurile și activarea roamingului.

Dezactivează roamingul în România: Dacă te afli în România și nu ai nevoie de roaming, poți să îl dezactivezi complet pentru a preveni orice costuri neașteptate.