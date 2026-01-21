Volumul 5 este o invitație la o călătorie prin culturi și tradiții diferite, unde binele și răul se confruntă, iar curajul, inteligența și dreptatea rămân valori universale. Fiecare poveste deschide o fereastră către o lume plină de simboluri, aventură și înțelepciune, păstrând structura clasică a basmelor care au format generații întregi de cititori.

Despre seria „Povești nemuritoare”

Seria „Povești nemuritoare”, lansată de Editura Cuantic, reunește 12 volume dedicate poveștilor copilăriei. Prin acest proiect editorial, editura aduce în prim-plan basmele clasice care au marcat generații întregi de cititori. Aceste povești devin un pretext de dialog între generații, aducând laolaltă emoție, imaginație și valori care rămân vii în timp.

Volumul 5 este disponibil la chioșcurile de ziare începând de miercuri, 21 ianuarie, și continuă seria care leagă generațiile prin puterea poveștilor. Fiecare volum are prețul de 24,90 lei.