Acest volum aduce laolaltă personaje memorabile, aventuri pline de imaginație și învățături esențiale, despre bunătate, curaj și dreptate. Poveștile sunt spuse într-un limbaj accesibil, păstrând farmecul clasic al basmelor cu care au crescut generații întregi de cititori.

O lectură pentru întreaga familie

Prin formatul său clasic și selecția atentă a textelor, volumul 6 este potrivit atât pentru copii, cât și pentru părinți sau bunici, devenind un prilej de lectură împărtășită și de timp petrecut împreună.

Publicată de Editura Cuantic, seria „Povești nemuritoare” cuprinde 12 volume, disponibile la prețul de 24,90 lei fiecare, cu apariții din două în două săptămâni. Seria readuce în actualitate poveștile clasice ale copilăriei, păstrând farmecul lor original și relevanța în timp.

Caută volumul 6 din seria „Povești nemuritoare” la chioșcurile de ziare începând de miercuri, 4 februarie, și continuă seria care aduce poveștile clasice mai aproape de fiecare generație. Preț 24,90 lei.