Dodo Pizza se bucură de o popularitate extrem de mare la nivel local, dar și mondial. Intrat pe piața din România în 2014, business-ul a continuat să se dezvolte extrem de mult. Directorul General ne-a prezentat cele mai importante aspecte ale activității Dodo Pizza, dar și din domeniul în acre acesta activează.

Povestea brandului în România

Sergiu Bolocan: Dodo Pizza este un brand internațional, care are mai mult de 900 de pizzerii în toată lumea, din Statele Unite până în Nigeria.

Noutatea acestui model de business constă în implementarea tehnologiei pe piața de fast food. Brandul Dodo Pizza este construit pe un mix între dining & livrare, cu accent pe dezvoltarea componentei IT. Totul de la preparare până la livrare și mai departe, către satisfacția clientului, este tehnologizat și asistat software.

Avem un sistem computerizat integrat, care ghidează și supervizează fiecare proces în parte, de la comenzile ce pot fi urmărite live prin web-cam-uri până la livrare. Tehnologia va defini din ce în ce mai mult piața de foodservice, pe viitor. Noi avem o strategie de dezvoltare bazată pe tehnologie, având o întreagă infrastructură IT pe care ne construim activitatea și care reprezintă ADN-ul brandului DODO Pizza.

În România, povestea Dodo Pizza a început în 2014, când am deschis primul restaurant, la Brașov. În primul an, ne-am concentrat pe adaptarea meniului la specificul local și, în același timp, pe promovarea noului brand pe o piață foarte concurențială și pe crearea infrastructurii necesare scalării afacerii. Așa am început să creștem. La scurt timp, am deschis a doua unitate, în incinta centrului comercial Coresi Shopping Resort, ceea ce ne-a propulsat în topul pieței locale.

Și acum, cele două locații sunt locomotivele businessului nostru. Din 2017, am început extinderea în București, unde avem acum cinci unități, dintr-un total de șapte, la nivel național. Iar planurile noastre nu se opresc aici.

Cum a fost business-ul pe timpul pandemiei?

Sergiu Bolocan: Pentru toată zona de HoReCa și fast food, pandemia a fost o provocare greu de trecut. Pe noi ne-a ajutat faptul că suntem un brand tânăr, cu o abordare flexibilă și cu accent pe partea de livrare. Totuși, chiar dacă suntem specializați pe livrare, modelul nostru de business presupune ca o treime din vânzări să provină din restaurante. Astfel, organizăm o serie de evenimente menite să consolideze interacțiunea cu clienții noștri în restaurante: ateliere de preparat pizza, pentru copii, zile de naștere și multe altele.

E adevărat, în perioada pandemiei, fiind redusă această interacțiune, au scăzut vânzările în restaurant, dar au crescut cele pe bază de livrare. Astfel, ne-am menținut la același nivel în primul an al pandemiei, față de anul anterior. Ulterior, ne-am adaptat la noul context și astfel am crescut vânzările în al doilea an de pandemie. Per total, a fost o experiență provocatoare, care ne-a călit și ne-a învățat să acționăm rapid și fără ezitare în adaptarea la o realitate dinamică. Lumea se schimbă, regulile se schimbă, clientul, la fel. În orice business, reziliența e cheia succesului.

Cât de mult s-a schimbat tipologia clientului de când a început pandemia și până în prezent?

Sergiu Bolocan: Clientul s-a modificat. În bine, zic eu. A descoperit că există și alte moduri mai simple și eficiente de a face lucrurile. La noi, livrările au crescut cu 30% în primul an de pandemie, față de anul anterior. Și au continuat să crească în 2021 și în 2022.

Deși, în 2022, odată cu terminarea restricțiilor, clienții au revenit în restaurante. Dar, per total, am avut o creștere constantă a încasărilor, în ultimii ani. Cu siguranță, printre efectele pandemiei a fost și îndreptarea preferințelor clienților către folosirea instrumentelor digitale (site, aplicație) pentru comenzi. Cele telefonice scăzând la doar 10%, ca pondere din canalele noastre de vânzare. Faptul că am mizat pe tehnologie și am putut să o punem la dispoziția clienților, ne-a ajutat.

