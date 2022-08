Vești importante din lumea tenisului. Serena Williams a anunţat că se va retrage din tenis.

Celebra campioană care va împlini 41 de ani pe 26 septembrie a recunoscut că va fi „cel mai greu lucru pe care şi-l poate închipui”, după cum a mărturisit într-un interviu acordat revistei Vogue.

„Nu vreau ca totul să ia sfârşit, dar în acelaşi timp sunt pregătită pentru ceea ce urmează”, a spus celebra tenismenă americană.

Ea a dezvăluit că speră să participe la US Open, organizat la New York luna aceasta.

„Din păcate, nu am fost pregătită să câştig la Wimbledon anul acesta. Şi nu ştiu dacă voi fi capabilă să înving la New York. Dar totuşi o să încerc şi va fi amuzant”, spune Serena Williams, potrivit Daily Mail.

Serena Williams recunoaște că îi va fi dor de fata care juca tenis

„Nu doresc niciun fel de ceremonie sau moment final pe terenul de tenis. Nu mă pricep să-mi iau rămas bun, sunt o catastrofă, cea mai rea din lume la asta. Dar vreau să ştiţi că sunt recunoscătoare, mai mult decât pot exprima în cuvinte.

M-aţi condus spre atât de multe victorii şi trofee. Îmi va fi dor de această versiune a mea, de fata care juca tenis. Şi îmi va fi dor de voi!”, a adăugat Serena Williams.

„Sunt oameni care spun că nu sunt GOAT (greatest of all time – cea mai bună din istorie – n.red.) pentru că nu am depășit recordul Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam, pe care ea l-a obținut înainte de Era Open, care a început în 1968”, a scris Williams în scrisoarea din Vogue.

„Aș minți dacă aș spune că nu vreau această performanță. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York, dar voi încerca”.

Nu și-a dorit să fie obligată să aleagă între carieră și familie

„Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu obligată să aleg între tenis și familie. Nu cred că este corect”, a explicat jucătoarea americană. Ea a spus că dacă ar fi fost bărbat, nu ar fi fost nevoită să scrie acest lucru, pentru că ar fi jucat în continuare și ar fi câștigat, în timp ce soția făcea efortul fizic de a ne extinde familia.

„Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar entuziasmată. Voi savura aceste săptămâni viitoare”, a mai scris Serena într-o postare pe Instagram azi.

Serena Williams este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istorie. Americanca are 73 de titluri la simplu în carieră și 23 de titluri la dublu.

Serena are 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât jucătoarea-record din tenis, Margaret Court (24). Serena are șansa, la acest ultim US Open să egaleze acest record.