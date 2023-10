Starea în care se află țara nu este generată în niciun caz de plata drepturilor magistraților, a declarat președintele CSM, Daniel Grădinaru. Acesta a reacționat la o presupusă notă a Ministerului Finanțelor „scursă pe un site obscur”. Comunicatul Finanțelor se referă la un „fenomen litigios” generat de magistrații care își cer drepturi salariale în instanțe și câștigă.

Daniel Grădinaru a reacționat spunând se încearcă aruncarea situației financiare a țării în spinarea magistraților.

Președintele CSM a subliniat că starea în care se află acum țara nu este din cauza plății drepturilor magistraților. El a menționat că termenul de „jupuire” a bugetului de către magistrați este total nepotrivit.

„Există calcule și sigur că rectificarea bugetară este un act devenit normal în România. Și se așteaptă rectificarea bugetară de către toate instituțiile publice. Această stare în care se află acum țara și care a impus luarea acestor măsuri fiscale nu este generată în niciun caz de plata drepturilor magistraților. Am văzut și termenul total nepotrivit de jupuire a bugetului de către magistrați”, a spus Grădinaru.

Daniel Grădinaru a mai menționat o altă notă a Ministerului Finanțelor în care s-au constatat grave erori de calcul

„Eu am mai vorbit și cu alte ocazii. A mai apărut o notă a Ministerului Finanțelor înainte de vacanța judecătorească. De data aceasta prezentată, asumată public și prezentată în Guvern de către ministrul Finanțelor. S-au constatat atunci grave erori de calcul și de estimare a sumelor care urmează a fi plătite (…). Am prezentat cu acea ocazie o cifră, am spus că din 888.000 de cauze privind drepturi salariale ale bugetarilor numai 33.000 sunt ale magistraților. Și nu numai ale magistraților. Ci ale tuturor celor care lucrează în justiție. Adică și personalul auxiliar, ceea ce reprezintă o cifră de 3,76% din totalul acestor cauze”, a mai spus el.