Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a felicitat pe cetățenii moldoveni pentru alegerea în favoarea aderării la UE, subliniind că opțiunea de modificare a Constituției a câștigat la referendumul din Republica Moldova „în pofida interferențelor externe evidente”.

De asemenea, el a exprimat angajamentul UE de a colabora cu Chișinăul pentru a „garanta” un „viitor european comun”.

I welcome the pro-European choice of the citizens of Moldova following the EU referendum despite evident external interference.

This is a signal that reaffirms your commitment to a European path and to continue with the necessary reforms that will transform your country.

The EU…

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2024