Lucian Heiuş: Bacșișul trebuie să fie fiscalizat

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a declarat miercuri că administratorii/proprietarii de localuri nu ar trebui să mai folosească acel mecanism cu borcanul pe bar, unde cineva îşi pune bani, pentru că nu mai este legal.

Pe de altă parte, Heiuș a precizat că Fiscul nu a efectuat încă verificări, întrebat fiind de jurnalişti dacă a făcut controale în acest sens, în condiţiile în care mai există restaurante unde se lasă bacşiş în cutiuţă.

„Dacă mă întrebaţi pe mine, nu este corect să se folosească acest lucru. Bacşişul trebuie să fie fiscalizat pentru că aşa prevede legea. Acei administratori/proprietari de asemenea localuri nu ar trebui să mai folosească acel mecanism cu borcanul pe bar, unde cineva îşi pune bani, pentru că nu mai este legal. (…)

ANAF nu a făcut încă verificări în acest sens. Din punctul meu de vedere, ştiţi, întotdeauna am spus că trebuie să ne ducem acolo unde să produce marea evaziune fiscală. Trebuie să mergem acolo doar pe baza unei analize de risc şi pe analizele de risc pe care noi le facem.

Imaginaţi-vă că acel borcan cu 100 lei, cu 200 lei adunaţi într-o zi nu reprezintă ceva, dar legal nu trebuie să mai existe aşa ceva”, a menţionat Lucian Heiuş, cu ocazia prezentării raportului de performanţă pe anul 2022.

Vor fi făcute verificări la orice sesizare

Potrivit acestuia, inspectorii ANAF vor face verificări dacă există sesizări în acest sens.

„Suntem obligaţi să mergem la orice sesizare asumată. Sesizarea poate să o facă angajaţii sau clienţii, dar şi eu, dacă am fost la un restaurant, nelocuind în Bucureşti – stau în chirie, întotdeauna dacă las bacşiş am grijă ca să plătesc cu cardul şi să trec suma respectivă pe card – şi peste tot pe unde am fost n-am întâmpinat nicio problemă – şi chiar am verificat aşa, fără să ştie nimeni cine sunt.

Am spus: ‘Da, domnule, vreau să las, dar plătesc cu cardul’. Mi s-a trecut, mi s-a spus suma, deci el funcţionează. N-am întâlnit niciun local în care am fost eu, nu prea multe, recunosc, dar el funcţionează”, a mai spus Lucian Heiuş.

Este nevoie de o perioadă de rodare

Totodată, preşedintele ANAF a menţionat că nu ştie cât s-a încasat din impozitul pe bacşiş, deoarece intră în categoria de impozite de natură salarială din total sumă care este declarată.

„Nu ştiu exact să vă spun cât anume a venit din acest impozit al bacşişului, pentru că el intră în categoria de impozite de natură salarială din total sumă care este declarat. Dacă mă întrebaţi mine, suma nu poate să fie foarte mare, dar este important că acest mecanism a fost deja implementat şi el, încet, încet, trebuie să funcţioneze. Orice lucru nou pe care îl implici trebuie să fim cinstiţi şi realişti, are nevoie de o perioadă de rodare.

Ştiţi că legea prevede ca fiecare firmă trebuie să-şi facă o proprie procedură internă prin care distribuie bacşişul respectiv, în funcţie de chelner, de bucătar. El se adună într-un singur cont, se plăteşte acel 10% pe el.

Dar vă promit că la sfârşitul trimestrului, pentru că ştiţi că sunt unele companii care plătesc lunar, altele plătesc trimestrial, putem să facem la sfârşitul lunii martie o analiză – şi să vedem din total impozit aferent salariilor cât a fost cota aferentă bacşişului”, a mai spus şeful ANAF.