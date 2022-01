Descoperirea se adaugă mai multor cercetări, din ultimii ani, care au evidențiat efectele binefăcătoare ale uleiului de măsline asupra sănătății.

Uleiul de măsline este o componentă nelipsită a dietei mediteraneene și este frecvent apreciat datorită beneficiilor sale pentru sănătatea inimii și cogniție.

Într-un nou studiu publicat de ”Journal of the American College of Cardiology”, cercetătorii au analizat asocierea dintre utilizarea uleiului de măsline și ratele mortalității cauzate de o serie de boli cronice. Și au descoperit că uleiul de măsline este extrem de benefic, scrie Verywellfit.

”Uleiul de măsline extravirgin a fost asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv protecția împotriva diferitelor boli cronice”, spune dieteticianul Elena Paravantes, autoarea cărții „The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners”.

Poate reduce inflamația, acesta fiind unul dintre beneficiile sale pentru sănătate

Studiile anterioare au arătat, de asemenea, că un consum mai mare de ulei de măsline a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare. Uleiul de măsline are efecte antiinflamatorii, poate ajuta la reducerea stresului oxidativ, la îmbunătățirea colesterolului și la scăderea tensiunii arteriale.

Acest nou studiu prospectiv este primul care analizează asocierea dintre consumul de ulei de măsline și mortalitate în rândul populației din SUA, unde se consumă mai puțin ulei de măsline, în comparație cu țările mediteraneene.

Risc mai scăzut de deces din cauza unor boli cardiovasculare sau cancer

Cercetătorii au analizat datele de la 60.582 de femei și 31.801 de bărbați și au descoperit că persoanele care au consumat o cantitate mai mare de ulei de măsline (mai mult de 0,5 lingurițe pe zi) au un risc mai scăzut de deces, din orice cauză.

Mai precis, cei care nu au consumat niciodată sau rar ulei de măsline, în comparație cu cei care consumau mai mult de 0,5 lingurițe pe zi, au avut un risc cu 19% mai mare de mortalitate din cauza unor boli cardiovasculare și cu 17% mai mare de deces cauzat de cancer.

Ei au prezentat, de asemenea, un risc cu 29% mai mare de deces în urma unor boli neurodegenerative și un risc cu 18% mai mare de mortalitate prin boli respiratorii.

Vitaminele E și K

„Uleiul de măsline conține o grăsime mononesaturată sănătoasă, numită acid oleic, care poate proteja inima, precum și vitaminele E și K”, spune dieteticianul Melissa Mitri. „Vitamina E este un antioxidant puternic, iar vitamina K joacă un rol în coagularea corectă a sângelui și în sănătatea inimii”, adaugă ea.

Autorii studiului spun că rezultatele lor vin în sprijinul recomandărilor privind înlocuirea grăsimilor animale cu uleiuri vegetale nesaturate, cum ar fi uleiul de măsline.