Dacă vrem să avem cartofi prăjiți perfecți, ca la restaurant, trebuie să ținem cont de câteva lucruri și să evităm unele greșeli. În primul rând ar trebui să ținem cont de soiul de cartofi și de tipul de ulei în care îi vom scălda, potrivit Daily Meal.

Există multe tipuri de uleiuri de gătit

Cu cartofi albi sau cu cartofi roșii? Ulei de semințe sau ulei de măsline? Acestea sunt întrebările pe care le punem adesea când vrem să facem acasă cartofi prăjiți.

Deși nu este necesar din punct de vedere tehnic, uleiul de gătit ajută la producerea reacției Maillard, care rumenește exteriorul cartofilor prăjiți, adăugându-le în același timp o aromă distinctă. Temperaturile ridicate și contactul direct cu uleiul caramelizează zaharurile din cartofi.

Există multe tipuri de uleiuri de gătit, iar alegerea celui potrivit poate avea un efect special asupra cartofilor prăjiți, de la gust, până la impactul asupra sănătății. Iată care sunt cele mai bune uleiuri pentru a prăji cartofii.

Uleiul de soia

Uleiul de soia este un ulei vegetal extras din semințele plantei de soia. Are un punct de fum – temperatura la care uleiul începe să se descompună și să dezvolte agenți potențial cancerigeni – de 450 F.

Cu alte cuvinte, este mai mult decât suficient pentru temperaturile necesare prăjirii cartofilor. De asemenea, este bogat în acizi grași polinesaturați, un tip de grăsime sănătoasă pentru inimă și conțin acizi grași omega-3 și vitamina K.

Uleiul de canola

Al treilea cel mai frecvent ulei de gătit, după cel de palmier și soia, uleiul de canola este o altă opțiune pentru cartofii prăjiți. Este făcut din semințe de plante de canola zdrobite.

Uleiul de canola are mai puțin acid erucic și este, de asemenea, un conținut scăzut de glucozinolați. Are o cantitate mare de grăsimi mononesaturate, făcându-l mai stabil la temperaturi ridicate și are mai puține grăsimi saturate.

Uleiul de palmier

Cel mai mare beneficiu al uleiului de palmier este că poate fi folosit în mod repetat pentru prăjit. Un studiu din Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a constatat că, și după utilizarea continuă a uleiului de palmier pentru a prăji cartofi și pui timp de cinci zile, uleiul era acceptabil pentru utilizare.

Este excelent pentru persoanele care au friteuză și nu doresc să schimbe des uleiul. Uleiul de palmier, derivat din anumite tipuri de palmieri, are niveluri excelente de tocotrienoli. Acestea reduc stresul oxidativ și scad riscul de cancer.

Uleiul de arahide

Uleiul de arahide este o sursă bună de grăsimi sănătoase atât mononesaturate, cât și polinesaturate și are un conținut scăzut de grăsimi saturate. Conține antioxidanți și vitamina E pentru a îmbunătăți sănătatea inimii.

Principalul motiv pentru care oamenii folosesc uleiul de arahide este gustul, pentru că adaugă cartofilor o aromă de nucă. De asemenea, uleiul de arahide nu capătă aroma altor alimente. Punctul de fum ridicat de 450 F permite să obțineți un exterior crocant și o textură interioară moale.

Uleiul de floarea soarelui

Uleiul rafinat de floarea soarelui are un punct de fum de până la 475 F, permițându-vă să obțineți cartofii prăjiți crocanți într-o friteuză sau tigaie. O parte din beneficiile ale uleiului de floarea soarelui se vor regăsi și în cartofii prăjiți, inclusiv niveluri ridicate de vitamina E.

Aveți și câteva opțiuni când vine vorba de ulei de floarea soarelui. În funcție de varietate, poate conține niveluri ridicate de grăsimi polinesaturate (acid oleic), grăsimi mononesaturate (acid linoleic) sau ambele.

De fapt, unii dintre cei mai faimoși cartofi prăjiți din lume sunt gătiți în acest ulei. McDonald’s folosește un amestec de uleiuri de floarea soarelui și de rapiță pentru a prăji cartofii.

Uleiul de porumb

Uleiul de porumb nu se află în primele nouă dintre cele mai utilizate uleiuri vegetale. Cu toate acestea, este o sursă bună de acid linoleic și vitamina E, care nu afectează inima, precum și de fitosteroli antiinflamatori. Nivelurile de fitosterol sunt chiar mai mari decât la multe alte uleiuri, inclusiv decât la uleiul de măsline și de arahide.

Uleiul de măsline

Element de bază al dietei mediteraneene, uleiul de măsline este bogat in grăsimi sănătoase. După cum arată Jurnalul Internațional de Știință Moleculară, polifenolii vegetali din uleiul de măsline au multe efecte benefice, inclusiv combaterea inflamației, oxidarii și alergiilor. În plus, uleiul de măsline este mai stabil la căldură mare.

Asta înseamnă că în timpul prăjirii sunt eliberate mai puține produse secundare, cum ar fi radicalii liberi. Cu peste 100 de soiuri de măsline cultivate în întreaga lume pentru producția de ulei de măsline, puteți experimenta uleiul de măsline pentru a oferi cartofilor gustul potrivit.

Uleiul de semințe de in

Uleiul din semințe de in este o sursă excelentă de acid alfa-linolenic, o formă de acizi grași Omega-3. Uleiul de semințe de in poate ajuta la reducerea simptomelor artritei, potrivit Fundației pentru artrită. Conține acizi grași Omega-6, care sunt importanți pentru sănătate.