Omul de afaceri Aurel Săvulescu a fost adus în pragul falimentului după ce statul român, prin intermediul Eximbank, a garantat un credit de 4,5 milioane de euro acordat de OTP Bank către Vlăsia SRL. OTP Bank a blocat repetat tragerile din contul său, iar acest lucru a dus la întreruperea lucrărilor la o fabrică de carne în construcție, pentru care creditul fusese solicitat.

OTP Bank a acționat în judecată compania lui Săvulescu. statul român a ales să ignore situația, ceea ce a condus la insolvența societății comerciale, notează Atitudinea în Argeș. În mijlocul acestei dispute apare generalul Dumbravă.

„În 2014, domnul Dumbrava era in conducerea SRI. M-a invitat la o discuție in zona Ștefan cel Mare. M-a contactat un ofițer SRI, Marin. A spus că știe ce mi se întâmplă si vrea să discutăm cazul. La momentul ala nu făcusem nicio plângere la nimeni. (…) La întâlnire a fost Dumbravă cu doi ofițeri, cel mai probabil de la direcția economica. Am crezut ca vor sa ma ajute.

Le-am pus toate documentele la dispoziție. Mi-au spus că urmează să mă mai cheme, nu m-au mai chemat. (…) După am chemat in judecata la Tribunalul București, una in nume propriu si cealaltă in calitate de administrator al garanției de stat. Am încercat din răsputeri pe cale legala sa nu distrugă investiția. Nu au vrut sa stea de vorba, au încasat garanția”, a declarat omul de afaceri la Realitatea Plus.