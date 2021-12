La întrebările noastre pentru Top 300 companii 2021, ne-a răspuns Sebastian Ring, Managing Director Farmexim / Help Net.

Capital: – Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

Sebastian Ring: – În contextul expansiunii din retail din 2020, considerăm realistă o estimare a creșterii cifrei de afaceri cu 10% în 2021 față de anul trecut.

C: – Ce profit progonozați la finalul acestui an?

S.R: – Estimăm o creștere durabilă a profitului pentru acest an, în ciuda contextului dificil din piață.

C: – Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

S.R: – Planul nostru de investiții este în concordanță cu linia de dezvoltare sănătoasă și durabilă a PHOENIX group, concernul german din care facem parte din 2018 și care este lider european în servicii integrate de sănătate.

Prin activitatea noastră la nivel de grup Farmexim/Help Net, ne dorim să contribuim esențial la serviciile de sănătate din România și să venim în sprijinul comunității, dar și al farmaciilor, medicilor și tuturor instituțiilor medicale.

Pentru a ne atinge obiectivele, principalele direcții de investiție pentru acest an, dar și pentru următorii, sunt cele legate de dezvoltarea rețelei de farmacii Help Net și modernizarea lor, pregătirea continuă a farmaciștilor noștri, automatizarea proceselor, creșterea flotei de distribuție a Farmexim, iată câteva dintre prioritățile noastre la nivel de business.

Sănătatea rămâne nr 1

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

S.R: – Principala noastră prioritate a fost întotdeauna sănătatea oamenilor și am făcut tot ceea ce a fost nevoie pentru a le fi bine și a-i păstra în siguranță.

Astfel, în toată această perioadă dificilă, ne-am pus la dispoziție resursele pentru ca angajații noștri să fie în siguranță, iar pacienții noștri să primească atenția și îngrijirea de care au nevoie.

Am continuat automatizarea proceselor logistice, am crescut flota proprie de distribuție, am dezvoltat portofoliul de produse și am îmbunătățit timpii de livrare, asigurând distribuția în parametri optimi la nivelul întregii țări.

Am investit în digitalizare și am lansat, în luna februarie, HelpLine, prima aplicație mobilă din România dedicată pacienților izolați la domiciliu în urma unui test pozitiv Covid-19. Aplicația vine astfel în sprijinul pacienților Help Net afectați atât de boală, cât și de izolarea propriu-zisă, cu soluții concrete, cu acces direct la servicii medicale optime și cu tratamentul potrivit. Pacienții noștri pot beneficia de ajutorul unei echipe extraordinare de medici specialiști care răspund prompt și eficient tuturor solicitărilor.

Însă cea mai importantă investiție a fost în modul în care am înțeles să lucrăm și mai eficient la proiecte noi, toate menite să ducă business-ul la nivelul următor de profesionalism şi responsabilitate.

Reinventarea business-ului

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

S.R: – Am avut multe provocări și a trebuit să ne reinventăm în cele trei linii de business: distribuție, retail și servicii pentru a ne adapta cât mai bine situației complicate prin care trecem cu toții.

Încă de la primele semne de criză și continuând și astăzi, echipa noastră a făcut eforturi pentru a menține fluxul de livrare astfel încât traseul medicamentului până la pacient să nu fie întrerupt. Răspândirea geografică la nivel național a celor 10 centre de distribuție din rețeaua Farmexim și a celor peste 400 de farmacii Help Net, profesionalismul echipelor noastre, adaptarea rapidă a operațiunilor la situație au fost atuurile care ne-au asigurat în toată această perioadă continuitatea activității în siguranță față de personalul nostru din depozit, de echipa de livrare și față de farmacii.

În această perioadă dificilă, Farmexim, ca distribuitor, și Help Net, ca retailer, au continuat misiunea de a fi solidari cu oamenii care au nevoie de noi și de a se implica activ în sprijinul comunității și al sistemului medical greu încercat în ultima vreme.

La nivel de strategie de vânzări, am luat toate măsurile necesare în vederea asigurării stocurilor de medicamente, astfel încât pacienții să-și poată urma în continuare tratamentul.

Servicii de top

C: – Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

S.R: – Toate acțiunile noastre au fost și sunt gândite în jurul și în beneficiul oamenilor. Viziunea noastră este să fim cel mai bun furnizor de servicii integrate de sănătate și ne propunem să oferim fiecărui pacient și fiecărui client cele mai bune produse și servicii din România. Mulțumită strânsei colaborări între distribuție și retail, oferim pacienților și clienților noștri cele mai bune soluții și competențe umane și profesionale, ca o verigă între industria farmaceutică și pacienți.

Am introdus în stocuri medicamente utilizate pentru tratarea infecției cu COVID-19, am mărit portofoliul de produse oferite clienților și pacienților, acoperind astfel cerințele din piață.

În plină criză, generată de contextul pandemic mondial, am reușit să închidem anul 2020 cu 145 de farmacii noi și alte 12 relocate, în decursul unui singur an.

Cu exact un an în urmă am lansat farmacia online pe www.helpnet.ro, un serviciu extrem de util, cu livrare la domiciliu, reducându-se astfel contactul și riscurile de infectare cu SarsCov2. De asemenea, am dezvoltat și un serviciu de consiliere online pe website-ul Help Net, de unde oamenii pot afla informații despre diverse tipuri de afecțiuni, modalități de prevenție, sfaturi de la specialiști.

Implicarea noastră în a face bine a continuat cu autorizarea unora dintre farmaciile Help Net de a organiza activități de testare pentru depistarea infecției cu SARS CoV 2, astfel că persoanele care au suspiciuni sau simptome au posibilitatea să își facă testul rapid într-un mod accesibil, sigur și gratuit în 13 farmacii din București și din județele Galați, Vrancea, Iași, Mureș, Constanța și Brăila.

Programul Benefica, dezvoltat de Farmexim, a evoluat în aceeași direcție dedicată farmaciilor independente. Peste 500 de farmacii din toată țara au fost susținute și în pandemie grație acestui parteneriat, prin campanii de promovare în farmacii, campanii de promovare în media și social media, traininguri și cursuri online, strategii financiare și administrative.

Prin noua noastră direcție de dezvoltare, Pharma Services, am gândit programe noi pentru pacienți, servicii modulare, individuale și pachete care se potrivesc perfect nevoilor clienților noștri: logistică în domeniul sănătății, acces în piață, studii clinice, B2B acces în farmacii, B2C acces către pacienți.

C: – Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

S.R: – Sub umbrela PHOENIX group, lider european în servicii integrate de sănătate, Farmexim și Help Net își concentrează întreaga activitatea asupra oamenilor, cu scopul de a face bine, de a contribui la o viață mai sănătoasă și un viitor mai bun, și de a deveni cei mai buni furnizor de servicii integrate de sănătate din România.