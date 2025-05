România riscă să-și compromită securitatea energetică dacă respectă termenul de 1 ianuarie 2026 pentru oprirea unor centrale pe cărbune. Acesta este punctul de vedere transmis de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care solicită revizuirea calendarului impus prin PNRR. Lipsa unor capacități echivalente de producție în bandă și întârzierile în proiectele de înlocuire justifică, în opinia sa, această cerere adresată Comisiei Europene.

Sebastian Burduja susține că România nu este pregătită să renunțe la capacitățile pe cărbune în lipsa unor alternative solide. Grupurile energetice pe gaz care ar trebui să înlocuiască actualele centrale pe cărbune sunt încă în faza de licitație.

Procesul a fost întârziat din cauza exploziei prețurilor pentru turbinele pe gaz din ultimii ani. În acest context, Ministerul Energiei cere oficial renegocierea termenului impus prin PNRR.

”Securitatea energetică a României NU este negociabilă. De la începutul mandatului meu, am refuzat să accept închiderea grupurilor pe cărbune, în lipsa unor capacităţi noi echivalente de producţie în bandă. Şi nu am închis niciun MW. Din contră, am pus în funcţiune grupul Rovinari 5, pe lignit, după ani de blocaje.

Prin PNRR, la 1 ianuarie 2026 ar trebui să închidem încă 1.755 MW la nivelul termocentralelor pe cărbune. De peste un an, explic Comisiei Europene că nu putem face asta, din cauze obiective”, afirmă Sebastian Burduja pe rețelele sociale.