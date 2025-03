Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a oferit mai multe informații într-o postare realizată pe Facebook. În ultimii ani, Republica Moldova a reușit să reducă dependența de resursele energetice rusești, iar România a jucat un rol esențial în acest proces.

Cele două state beneficiază de interconexiuni strategice în ceea ce privește transportul de gaze naturale și energie electrică, aspect crucial pentru securitatea energetică a regiunii.

În cadrul vizitei, Burduja a avut întâlniri de lucru cu președintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu, lideri moldoveni care au reușit să mențină stabilitatea în fața provocărilor economice și geopolitice.

De asemenea, ministrul român al Energiei s-a întâlnit pentru prima dată cu omologul său, Dorin Junghietu, pentru a discuta proiecte comune și viitoare investiții strategice.

Una dintre principalele teme abordate a fost dezvoltarea infrastructurii energetice dintre cele două state. Burduja a subliniat importanța interconexiunii Suceava-Bălți, considerată o prioritate zero, și a anunțat că acest proiect a fost inclus pentru finanțare prin Fondul pentru Modernizare.

Totodată, Transelectrica a semnat recent contractul pentru implementarea investiției, iar autoritățile din ambele țări se angajează să accelereze procesul.

„Avem interconexiuni vitale, atât pentru gaze, cât şi pentru energie electrică. În mod special, am trecut în revistă linia Suceava-Bălţi, prioritate zero pentru ambele părţi. Am depus parte din acest proiect pentru o finanţare din Fondul pentru Modernizare, iar Transelectrica a semnat recent contractul pentru realizarea investiţiei. Vom accelera la maximum”, a completat el.