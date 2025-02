Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat măsuri drastice împotriva furnizorilor care nu emit facturi la timp. Într-un interviu televizat, acesta a recunoscut că România a importat recent gaze din Ungaria, însă a dat asigurări că nu există riscul unei crize energetice. În plus, Burduja le-a transmis românilor să îi scrie personal pe e-mail dacă întâmpină probleme cu facturile restante, promițând că se va ocupa direct de fiecare caz.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a confirmat că România a fost nevoită să importe gaze din Ungaria pentru a acoperi cererea internă. Luni, într-un interviu la Digi24, acesta a recunoscut că vineri, săptămâna trecută, s-au importat până la două milioane de metri cubi de gaze.

Ungaria depinde într-o mare măsură de gazele provenite din Rusia, însă ministrul a explicat că achizițiile de gaze se fac de pe piața liberă.

Ministrul a subliniat că România dispune de suficiente rezerve pentru a face față sezonului rece. Deși nivelul de înmagazinare a gazului scade în această perioadă, situația este sub control.

În general, în februarie, când nivelul acesta de înmagazinare gaz scade în România, și ăsta se întâmplă fiecare an, este undeva la peste 40% azi, deci, peste ținta impusă de Uniunea Europeană, ne-am achitat de toate aceste obligații. E adevărat, cu cât scade nivelul, cu atât capacitatea de extracție din depozite scade și ea, și am avut și avem în continuare un episod de frig”, a explicat ministrul Energiei.

Sebastian Burduja a menționat și sprijinul pe care România îl oferă Republicii Moldova. Oficialul a precizat că livrările de gaze către Moldova sunt realizate în condiții comerciale și nu sunt oferite gratuit.

Mai trebuie spus un lucru, România susține și Republica Moldova. Și cred că este o datorie morală să o facem. Și acolo sunt volume importante. Au fost zile în care am exportat și 10 milioane de normal metri cubi, deci de 5 ori decât s-a importat din Ungaria în ziua de vineri, așa cum spuneați. Și o facem în termeni comerciali. Deci nu dăm aceste gaze gratis, cum am mai auzit teorii ale conspirației, o facem în termeni comerciali, dar e important că avem aceste gaze și avem acest gazoduct Iași – Ungheni, deci interconectarea cu frații noștri de peste Prut”, a declarat Burduja.

În ceea ce privește întârzierile la facturile de energie, ministrul recunoaște că unele sunt restante din luna octombrie a anului trecut. Acesta a explicat că situația depinde de furnizorii de energie.

„Depinde de furnizor. Dacă este Hidroelectrica, în trecut am mai avut întârziere, dar pe parcursul ultimului an s-au reglat foarte multe și îi felicit pe această cale, pentru că ei au luat, practic, partea de furnizare de la zero. Era o companie care doar producea energie electrică în hidrocentrale. La fel, Romgazul va intra până la finalul acestui an pe partea de furnizare, deci va putea să ofere niște prețuri foarte competitive”, a declarat Burduja.