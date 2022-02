Se vinde o mare companie din România! A fost un adevărat simbol al industriei

Concret, Consiliul Concurenței a autorizat preluarea COS Târgoviște de către italienii de la Beltrame, notează profit.ro, care adaugă că mai sunt câțiva pași de parcurs până la finalizarea tranzacției.

Compania italiană dorește să preia activele funcționale ale companiei românești, printre care bunuri imobiliare, echipamente și stocuri necesare desfășurării de producție și de fabricare de oțel. De asemena, compania italiană dorește să achiziționeze și echipamentele pentru fabricarea de produse siderurgice luni și echipamentele necesare desfășurării activităților conexe.

COS Târgoviște este singurul producător de oțel-beton cu ciclu complet din România, aceasta aflându-se în portofoliul grupului rus Mechel și este controlată de către Mazur Investments LTD, un offshore din Cipru care are peste 86% din acțiuni. Pentru această, italienii de la Beltrame oferă 38,3 milioane de euro plus TVA.

Problemele juridice care stau în calea tranzacției

Până la finalizarea tranzacției este nevoie de soluționarea definitivă a dosarului de faliment al combinatului, termenul de judecată fiind 23 februarie. De asemenea, mai trebuie soluționată și contestația făcută de Liberty City la decizia creditorilor COS Târgoviște de aprobare a înțelegerii cu Beltrame, spune şeful operaţiunilor din România ale grupului, Carlo Beltrame, potrivit sursei anterior citate. În ceea ce privește contestația, aceasta va fi soluționată luni, 14 februarie.

„Dacă statul român ar fi intervenit şi ar fi preluat activele funcţionale ale COS Târgovişte, prin dare în plată, în contul creanţei fiscale, putea vinde imediat aceste active către Beltrame sau alt investitor, liber şi fără complicaţii juridice, aveam salariaţii disponibili şi puteam relua producţia imediat. Lipsa intervenţiei statului duce la ceea ce vedem acum, proceduri, contestaţii, termene şi iarăşi contestaţii cu noi termene”, spune liderul de sindicat Nicolae Dragodănescu.

Compania italiană activează în industria oțelului de peste 120 de ani și are filiale în mai multe țări din lume precum Italia, Franța, Germania, România și America de Sud, fiind lider european în producția de bare și profile laminate comerciale.

„Indiferent de rezultatul litigiului, am încredere că, după ani de agonie, din care 8 de insolvenţă, producţia locală de oţel va renaşte, iar o societate emblemă, nu numai a municipiului Târgovişte sau a judeţului Dâmboviţa, ci şi a României, va reaşeza oraşul nostru pe harta metalurgiei europene şi va redeveni principalul pion al economiei locale, cu beneficii multiple, de la crearea locurilor de muncă, de ordinul miilor, atât directe, cât şi indirecte, până la recâştigarea unui mare contribuabil la bugetul local”, a precizat primarul Cristian Stan.