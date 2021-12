Statul român pierde 3,5 milioane de euro în urma licitației pentru COS Târgoviște. Scandal privind selecția ofertei

Grupul italian Beltrame, care deţine şi combinatul siderurgic Donalam Călăraşi, a câștigat licitația pentru activele combinatului de oţeluri speciale COS Târgovişte, unul dintre principalii producători de țiglă și produse de oțel din România, deși a făcut o ofertă cu 1,5 milioane de euro mai mică decât Liberty Steel. Lichidatorul judiciar Maestro SPRL, filiala Bucureşti, a selectat oferta italienilor, primind în schimb un onorariu de succes în valoare de 2 milioane de euro.

Motivele pentru care a fost aleasă oferta Beltrame fac acum obiectul unei contestații depuse de Liberty Steel la tribunalul Dâmbovița. Soluționarea acesteia va aduce și explicația pentru care statul român a refuzat oferta care aducea un plus de 3,5 milioane de euro la masa credală, adică în conturile statului român, scrie zf.ro.

Diferenţa, de 3,5 mil. de euro, ar proveni din preţul mai mare oferit de Liberty Galaţi (1,5 mil. euro) şi din majorarea onorariului Maestro SPRL cu 2 mil. de euro în urma câştigării licitaţiei de către Beltrame.

Ce arată compania pierzătoare în contestație

„Administratorul judiciar a prezentat cu vădită rea-credinţă oferta Liberty Steel Group în comparaţie cu oferta Beltrame, pentru a pretinde că nu există alternativă pentru oferta Beltrame şi a-şi asigura, astfel, un onorariu majorat cu 2 mil. euro din sumele cuvenite creditorilor”, arată Liberty Steel în contestaţia depusă.

Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte (companie listată şi la Bursa de Valori Bucureşti – simbol bursier COS) a intrat în faliment în iulie 2021, după ce Tribunalul Dâmboviţa a respins planul de reorganizare propus de societatea creditoare Alphard Financial. Compania are în prezent datorii de aproximativ 524 mil. lei, adică circa 105 mil. euro, dintre care peste 200 de mil. de lei (40 mil. euro) către ANAF prin impozite şi taxe. Creditorul principal al COS Târgovişte este Alphard Financial Corp, cu o creanţă de 254 de milioane de lei.

Cel mai mare producător de țiglă și produse din oțel din România

Combinatul este în procedură de insolvenţă din februarie 2013 şi este unul dintre principalii producători de ţiglă şi de produse din oţel din România.

Compania cu circa 1.000 de angajaţi a înregistrat anul trecut venituri din vânzări de 44 mil. lei, faţă de 590 milioane lei în 2019, şi a încheiat cu pierderi de 62 milioane lei, de la un profit net de 140 milioane lei cu un an înainte. Orașul Târgoviște și zonele limitrofe se bazează aproape exclusiv pe funcționarea acestui combinat și pe locurile de muncă de la COS.

Virgil Popescu anunța anul trecut relansarea companiei

Anul trecut, ministrul Virgil Popescu, efectua o vizită la COS Târgoviște, anunțând un plan de relansare al companiei îngropate în datorii la ANAF. Acesta spunea atunci că activele funcţionale ale COS Târgovişte vor fi preluate de stat în contul datoriilor la ANAF și că se va înfiinţa o societate comercială nouă în subordinea Ministerului Economiei, care va prelua inclusiv salariaţii combinatului.