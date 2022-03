S-a vândut vinde o mare companie din România! A fost un adevărat simbol al industriei. Tranzacția a fost autorizată

Consiliul Concurenței a trimis un comunicat de presă în care notează că a autorizat tranzacţia prin care compania italiană AFV Acciaierie Beltrame SpA preia de la COS Târgovişte activele funcţionale aferente activităţii de producere a oţelului şi a produselor siderurgice lungi, precum şi activele aferente activităţilor conexe.

De asemenea, se mai arată că COS Târgovişte se află, în prezent, în procedura de reorganizare judiciară, activităţile de producţie încetând în luna decembrie a anului 2019.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial”, se arată în comunicat.

Compania italiană dorește să preia activele funcționale ale companieiromânești, printre care bunuri imobiliare, echipamente și stocuri necesare desfășurării de producție și de fabricare de oțel. De asemena, compania italiană dorește să achiziționeze și echipamentele pentru fabricarea de produse siderurgice luni și echipamentele necesare desfășurării activităților conexe.

Singurul producător de oțel-beton din România

COS Târgoviște este singurul producător de oțel-beton cu ciclu complet din România, aceasta aflându-se în portofoliul grupului rus Mechel și este controlată de către Mazur Investments LTD, un offshore din Cipru care are peste 86% din acțiuni. Pentru această, italienii de la Beltrame oferă 38,3 milioane de euro plus TVA.

Grupul AFV Beltrame este activ în producerea şi vânzarea mai multor tipuri de produse siderurgice, deţinând facilităţi de producţie în Italia, Franţa, Elveţia şi România. Societăţile membre ale Grupului AFV Beltrame sunt profilate pe producerea şi distribuţia oţelurilor speciale şi barelor din oţel, în majoritatea ţărilor din Spaţiul Economic European.

În calea tranzacției au stat câteva probleme juridice

Până la finalizarea tranzacției a fost nevoie de o soluționare definitivă a dosarului de faliment al combinatului, termenul de judecată fiind 23 februarie. În plus, a fost soluționată și contestația făcută de Liberty City la decizia creditorilor COS Târgoviște de aprobare a înțelegerii cu Beltrame, spune şeful operaţiunilor din România ale grupului, Carlo Beltrame. Aceasta a fost soluționată pe 14 februarie.

„Dacă statul român ar fi intervenit şi ar fi preluat activele funcţionale ale COS Târgovişte, prin dare în plată, în contul creanţei fiscale, putea vinde imediat aceste active către Beltrame sau alt investitor, liber şi fără complicaţii juridice, aveam salariaţii disponibili şi puteam relua producţia imediat. Lipsa intervenţiei statului duce la ceea ce vedem acum, proceduri, contestaţii, termene şi iarăşi contestaţii cu noi termene”, spunea liderul de sindicat Nicolae Dragodănescu.