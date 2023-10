Se vinde o bancă din România! First Bank România, cumpărată de Intesa Sanpaolo

Se vinde o celebră bancă din România! Grupul Intesa Sanpaolo a anunțat luni, 30 octombrie 2023, cumpărarea First Bank România de la fondul american de investiții JC Flowers. Italienii au achiziționat 99,98% dintre acțiunile băncii. Reprezentanții Grupului au anunțat că estimează finalizarea tranzacției în prima parte a anului 2024.

Cota de piață a viitoarei bănci universale va reprezenta aproximativ 2% din totalul activelor bancare.

Grupul Intesa Sanpaolo a emis o comunicare în care comentează operațiunea. Marco Elio Rottigni, șeful Diviziei Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa Sanpaolo, anunță că această investiție este una streategică, dat fiind că România este „o țară cu o creștere economică importantă”. El anunță că această achiziție este o importantă oportunitate.

„Le urăm bun venit angajaților și clienților First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. Această operațiune ne dublează prezența în România, o țară cu o creștere economică importantă, cu legături puternice cu Italia, și este în linie cu strategia noastră de a profita de oportunități de valoare, menținând în același timp accentul pe creșterea organică si pe stimularea profitabilitatii. Extinderea în România consolidează poziția noastră de bancă solidă în Europa Centrală și de Est și sprijină în mod activ internaționalizarea companiilor italiene. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în curând cu noii noștri colegi”, a precizat Marco Elio Rottigni.

First Bank a fost scoasă la vânzare încă din 2022

First Bank România a fost scoasă la vânzare încă din 2022 de către Fondul de investiţii american J.C. Flowers. Cumpărătorii ei, Intesa Sanpaolo, este cel mai important jucător de pe piața bancară din Italia. Acesta se adresează mai ales familiilor și întreprinderilor. În plus, are o mare prezență pe plan internațional.

Bloomberg anunța încă de la sfârșitul lunii august faptul că First bank ar fi fost evaluată la aproximativ 200 de milioane de euro.

Intesa Sanpaolo Bank a fost prezentă în România ca bancă universală începând din anul 1996. La sfârșitul anului 2022, cota sa de piață era de 1,09%, în timp ce First Bank avea o cotă de piață de 1,10% la finalul aceluiași an, conform datelor furnizate de Banca Națională a României (BNR).