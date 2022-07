Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, precum şi majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an.

BNR crește rata dobânzii de politică monetară cu un punct procentual

Totodată, BNR a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an.

Toate aceste decizii se aplică începând cu data de 7 iulie 2022 .

Conducerea BNR a decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii pe piaţa monetară şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, potrivit comunicatului CA al BNR privind deciziile de politică monetară.

Ce spun analiștii?

În acest sens, majoritatea analiştilor se aşteptau la continuarea ciclului de înăsprire a politicii monetare, anticipând o majorare a dobânzii-cheie cu cel puţin 0,75 puncte procentuale, de la 3,75% până la 4,5%, având în vedere nivelul ridicat al inflaţiei, transmite Mediafax.

BNR avertizează populația! Scade puterea de cumpărare

Într-un raport realizat de BNR asupra stabilităţii financiare în luna iunie 2022, Banca a avertizat că populaţia se va confrunta cu o diminuare a puterii de cumpărare şi a veniturilor disponibile, ceea ce va pune presiune asupra capacităţii de a acoperi datoriile.

Potrivit BNR, persoanele cu venituri mai mici vor fi cel mai afectate de accelerarea ratei de inflaţie, mai ales pe segmentul mărfurilor alimentare

„Accelerarea ratei de inflaţie, în special pe segmentul mărfurilor alimentare, va duce la diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a veniturilor disponibile, punând presiune asupra capacităţii de a acoperi serviciul datoriei pentru persoanele care au contract de credit.

Potrivit raportului gospodările din România au cea mai ridicată pondere a cheltuielilor cu alimente şi băuturi alcoolice din Uniunea Europeană, circa 25,2% faţă de 15% media UE, cât şi una dintre cele mai ridicate ponderi alocate bău­turilor alcoolice şi tutunului, de 5,5%.

Conform BNR, avuţia netă a populaţiei a continuat să se majoreze într-un ritm robust în cursul anului 2021, în creştere cu 10%. Activele imobiliare au contribuit în mare parte la creştere, acestea fiind susţinute de evoluţia robustă a preţurilor imobiliare, alături de creşterea fondului de locuinţe.