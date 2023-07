Declarația lui Elon Musk a venit ca răspuns la o serie de postări ale unui utilizator despre decizia SUA de a trimite muniții cu dispersie Ucrainei. Miliardarul susține că „oricare dintre părți va trece la ofensivă împotriva pozițiilor puternic înrădăcinate va pierde mult mai mulți soldați”.

De asemenea, Elon Musk susține că Ucraina ar putea pierde mai multe teritorii, în cazul în care ofensiva sa va eșua.

„Floarea tineretului ucrainean și rus moare de mult timp în tranșee, fără să obțină aproape niciun câștig teritorial. Oricare dintre părți va trece la ofensivă împotriva pozițiilor puternic înrădăcinate va pierde mult mai mulți soldați. În plus, Rusia este mai numeroasă decât Ucraina cu ~4:1, deci ar câștiga un război de uzură chiar dacă pierderile ar fi egale.

În cazul în care o ofensivă ucraineană ar eșua cu pierderi grele, un contraatac rusesc ar captura mult mai mult teritoriu. Acesta este motivul pentru care nu a existat nicio ofensivă majoră”, a scris Elon Musk într-o postare realizată pe Twitter.

Purtătorul de cuvânt ucrainean Andrii Kovaliov a spus că armata Kievului a recucerit de la forţele ruse 14 kilometri pătraţi în estul şi sudul ţării săptămâna trecută în cadrul contraofensivei sale.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a transmis în comentariile sale televizate că forţele armate ucrainene au „preluat iniţiativa”, după o încetinire anterioară, conform Reuters.

„Peste 10km2 de teritoriu ucrainean a fost eliberat în sudul Ucrainei săptămâna trecută”, a declarat el la televiziunea ucraineană, precizând că alţi 4 km2 au fost de asemenea eliberaţi „în sectorul Bahmut” în est.

Aceste cifre ridică la 193 km2 suprafaţa totală recucerită de Ucraina de la lansarea contraofensivei sale la începutul lunii iunie.

Potrivit lui Andrii Kovaliov, armata ucraineană a preluat în fapt controlul asupra a „169 km2 în sectoarele Melitopol şi Berdiansk”, cele două principale oraşe din sudul Ucrainei aflate în prezent sub controlul Rusiei, şi 24 km2 în sectorul Bahmut, oraş recent capturat de Moscova după un lung asediu extrem de sângeros. Liderul cecen pro-Moscova Ramzan Kadîrov a spus că una dintre unităţile sale a fost desfăşurată în zonă.

„Militarii ucraineni se regrupează pe liniile atinse, provocând pagube cu artileria asupra ţintelor inamice identificate. Inamicul rezistă, transferă unităţi, îşi utilizează intens rezervele. Lupte intense au loc aici”, a precizat Kovaliov, referindu-se la situaţia de la Bahmut.

