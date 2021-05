Potrivit premierului Florin Cîţu, starea de alertă urmează să fie prelungită în cursul acestei săptămâni. Precizările acestuia vin în contextul în care șeful Executivului a fost întrebat dacă ia în calcul prelungirea stării de alertă.

Totodată, Florin Cîțu a mai adăugat că există măsuri care vor fi anulate odată cu prelungirea stării de alertă. Potrivit acestuia, regulile din stațiunile montane vor fi anulate și totodată aici se încadrează și alte restricții introduse în urmă cu două luni.

“Da, prelungim starea de alertă. Sunt unele măsuri care nu îşi mai au sensul. De exemplu, în ceea ce priveşte staţiunile montane cu schiul, vom scoate acele restricţii pentru schi, de exemplu. Aveam nişte restricţii pe care le-am introdus acum două luni de zile, acelea nu vor mai exista că nu au sens în acest moment”, a explicat premierul.

Pe lângă precizările făcute în legătură cu starea de alertă, Florin Cîțu a anunțat că a purtat o serie de discuții cu asociația municipiilor. Potrivit acestuia, primarii se vor implica activ în campania de vaccinare.

El a ținut să sublinieze faptul că România este în prezent singura țară membră UE în care oamenii se pot vaccina fără programare și susține că ținta vizată de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie se poate atinge foarte ușor.

România, singura țară din UE care vaccinează fără programare

“Suntem singura tara din Uniunea Europeana unde oamenii se pot vaccina fara programare. Putem sa atingem aceasta țintă”, a declarat Florin Cîțu.

În același timp, acesta a mai menționat că are încredere că România va reveni la normalitate în curând, dacă românii se vor mobiliza și se vor imuniza într-un număr foarte mare.

“Continuam in acelasi ritm si cu mai multe campanii de vaccinare in intreaga tara pentru a ne atinge tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. Sunt optimist, va spun ca se poate si am incredere ca vom reveni la normalitate cat mai curand”, a spus premierul.

Florin Cîțu a vorbit și despre situația persoanelor vaccinate. Potrivit acestuia, ele nu sunt un pericol pentru societate și își pot continua viața într-un mod normal.

“Din punctul meu de vedere este normal ca persoanele care s-au vaccinat si care nu reprezinta un pericol pentru societate sa isi poata duce viata normal, mai departe”, a mai spus Citu.