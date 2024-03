Miliardarii lumii construiesc buncăre și-și cumpără insule

Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, construiesc un complex gigantic, cunoscut sub numele de Ko’olau Ranch pe acest teren, care va costa, cel mai probabil, peste 400 de milioane de dolari.

Această proprietate se întinde pe o suprafață de 5.500.000 de metri pătrați, este înconjurată de un zid de doi metri și este păzită de numeroși agenți de securitate. Sute de hawaieni locali lucrează pe proprietatea lui Zuckerberg. Dar ce fac ei mai exact nimeni nu știe.

WIRED susține că Ko’olau Ranch include planuri pentru un „buncăr subteran masiv”. Acesta pare să fie detaliul care stârnește interesul reporterilor și al teoreticienilor conspirației, scrie The Conversation.

Oamenii se întreabă nu doar de ce Mark Zuckerberg construiește un buncăr privat în Hawaii?”, ci și „ce știu miliardarii lumii că se se va întâmpla în 2024 și nu ne spun?”

Ce se află în spatele construirii buncărelor

Interesul public pentru industria buncărelor (din ce în ce mai profitabilă) este susținut de titluri terifiante de genul „Buncărele de supraviețuire ale miliardarilor devin tot mai complexe, cu șanțuri de foc și tunuri de apă”.

Există alte piese de infrastructură de pe Kauai care merită atenția: mai multe conace supradimensionate, cu amprenta combinată a unui teren de fotbal; cel puțin 11 căsuțe în copaci, legate prin poduri de frânghie; utilaje dedicate epurării, desalinizării și depozitării apei.

Între timp, miliardarul american postează conținut „potrivit” pe Instagram, de la ferma sa de vaci.

Zuck spune că acum își crește singur vitele, hrănindu-le cu nuci macadamia cultivate la fermă și cu bere preparată acolo.

În viitoarea carte intitulată”The Influencer Factory”, autorii scriu că acest tip de ”întoarcere la agricultură, la cultivarea pământului” pe care o vedem pe rețelele sociale este, de fapt, un exemplu de „transformare a capitalismului, în care logica sinelui nu se poate distinge de logica corporatistă”, subliniază The Conversation.

Postând o poză cu copilul său în timă ce sapă o groapă în pământ, unul dintre cei mai puternici bărbați din lume comentează:

”Fiicele mele ajută la plantarea copacilor de macadamia și au grijă de animale. Suntem încă la începutul călătoriei și este distractiv să o îmbunătățim în fiecare sezon. Dintre toate proiectele mele, acesta este cel mai bun”.

Alte planuri anunțate de Zuckerberg includ conservarea faunei sălbatice, restaurarea plantelor native, fermele organice de turmeric și ghimbir și parteneriate cu experți în conservare din Kauai pentru a proteja flora și fauna.

Un ecosistem propriu. Doar pentru bogați

Fondatorul Facebook nu este singurul miliardar care construiește complexe gigantice în Hawaii. Oprah Winfrey a achiziționat o proprietate de 163 de acri în Maui, în 2002, și de atunci a cumpărat alte loturi de teren, însumând peste 650.000 de metri pătrați.

Larry Ellison, co-fondatorul companiei de tehnologie Oracle, a cumpărat aproape toată insula hawaiană Lanai. În urmă cu doi ani, miliardarul Frank VanderSloot a cumpărat o fermă de 2.000 de acri chiar la sud de terenul lui Zuckerberg.

Pe măsură ce miliardarii se mută, localnicii sunt din ce în ce mai dezavantajați. Ei sunt chiar strămuți forțat. Acesta este un efect secundar al drepturilor complexe asupra terenurilor din Hawaii. Aici, proprietatea și administrarea pământurilor de către indigeni nu sunt recunoscute legal.

La prima vedere, acești magnați par că se „pregătesc” pentru o apocalipsă familiară, în stilul secolului al XX-lea, așa cum apare în nenumărate filme apocaliptice. Lucrurile nu stau deloc așa.

Vastele lor proprietăți includ buncăre și alte tehnologii asociate în mod tradițional cu pregătirile pentru o Apocalipsă. De exemplu, conacele din Ko’olau Ranch sunt conectate prin tuneluri subterane.

Bine ați venit (înapoi) la feudalism

Cu toate acestea, Zuckerberg, Winfrey, Ellison și alții se angajează, de fapt, în proiecte mult mai ambițioase.

Ei caută să creeze ecosisteme complet autosusținute, în care pământul, agricultura, mediul și forța de muncă sunt controlate și gestionate de o singură persoană. Ei seamănă mai mult cu un feudal din epoca medievală, decât cu un capitalist din secolul al XXI-lea.

”Tehnofeudalism” sau „neofeudalism”

Unii au susținut că industria tehnologică a inventat o nouă formă de „tehnofeudalism” sau „neofeudalism” . El depinde de „colonizarea datelor” și de însuşirea corporativă a datelor personale.

Ceea ce se întâmplă în Hawaii corespunde ideii tradiționale a feudalismului.

După cum explică Joshua A. T. Fairfield, autorul cărții ”Owned: Property, Privacy and the New Digital Serfdom”:

”În sistemul feudal al Europei medievale, regele deținea aproape totul, iar drepturile de proprietate ale tuturor celorlalți depindeau de relația lor cu regele. Țăranii locuiau pe pământul donat de rege unui boier local, iar muncitorii nu dețineau întotdeauna uneltele pe care le foloseau pentru agricultură sau alte meserii, cum ar fi tâmplăria și fierăria”.

În cazul lui Zuckerberg, nu este vorba de un conflict deschis între miliardar și comunitate. În Kauai, membrii unei comunități au consimțit sau au acceptat să acorde unui plutocrat administrarea pământului lor, în numele conservării. Acesta este un model de afaceri care duce direct (înapoi) la feudalism.

Acest lucru se pierde în obsesia presei pentru „cele mai nebunești trăsături” ale cuceririi hawaiane a lui Zuckerberg. Mai degrabă, printre miliardari s-a împământenit credința că supraviețuirea depinde nu (doar) de ascunderea într-o gaură de beton armat din pământ, ci și de dezvoltarea și controlul unui ecosistem propriu.