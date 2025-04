Conform unor informații, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a cumpărat un conac în valoare de 23 de milioane de dolari în cartierul exclusivist Woodland Normanstone din Washington. Situată în cartierul Woodland Normanstone – una dintre cele mai bogate enclave din D.C. – construcția din 2017 a fost cumpărată de Redbrick Corner, LLC pentru 23 de milioane de dolari, arată înregistrările publice, scrie mansionglobal.com.

Deși un purtător de cuvânt al Meta nu a confirmat că Zuckerberg ar fi cumpărat această casă, el a precizat: „Mark și Priscilla au achiziționat o casă în D.C., ceea ce îi va permite lui Mark să petreacă mai mult timp acolo, pe măsură ce Meta lucrează la dezvoltarea politicii ”pentru supremația tehnologiei americane”. Zuckerberg a cumpărat proprietăți în mai multe state americane, de-a lungul anilor, ba chiar și o fermă în Hawaii. Potrivit Business Insider, proprietățile lui au o valoare totală de 200 de milioane de dolari.

Cine este noul vecin al lui Donald Trump

Locuința, făcută din cărămidă roșie, cu elemente arhitecturale moderne, are 11.000 de metri pătrați, cu cinci dormitoare și șapte băi, potrivit informațiilor unui evaluator fiscal din D.C.

Casa are un teren care se întinde pe 4.800 de mp și este situată în apropierea Observatorului Naval al SUA. Conform presei, 24 din cele 160 de case din acest cartier sunt folosite ca ambasade. 18 contracte pentru case in valoare de peste 16 milioane de dolari au fost semnate în acest an, de două ori mai mult decât acum un an, conform datelor furnizate de Robert Hryniewickii, vicepreședinte executiv la TTR Sotheby’s International Realty.

De la învestirea președintelui Donald Trump, in luna februarie, eveniment la care a participat și Mark Zuckerberg, fondatorul miliardar al Facebook a făcut mai multe drumuri la Casa Albă și la Mar-a-Lago.

Zuckerberg face lobby intens pe lângă Donald Trump

Zuckerberg face lobby intens pe lângă Trump și alți oficiali ai Casei Albe pentru a fi de acord cu o înțelegere care să împiedice Meta Platforms să se confrunte cu un proces antitrust luna aceasta, a informat The Wall Street Journal.

Publicația notează că, după ce Mark Zuckerberg a sărit în barca administraţiei Trump, preluându-i priorităţile şi aducând în board aliaţi ai noului preşedinte, gigantul Meta vrea ca administrația Trump să riposteze împotriva legislaţiei UE, care i-ar putea submina afacerea bazată pe publicitate.

”În ultimele săptămâni, directorii Meta au exercitat presiuni asupra oficialilor comerciali americani pentru a combate amend şi un ordin de încetare (cease-and-desist) aşteptate din partea Uniunii Europene, au declarat surse din interior.

Decizia aşteptată vizează o temă crucială: dacă Meta ar trebui să fie obligată să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram, opţiunea de a accesa aceste servicii gratuit, fără a vedea reclame personalizate, ar submina principala modalitate prin care Meta generează venituri”, scrie publicația.

Casa din Washington, D.C. este doar una dintre locuințele aflate în portofoliul imobiliar al lui Zuckerberg, care include proprietăți în Hawaii; Palo Alto, California; și pe lacul Tahoe.