Simona Halep s-a întâlnit recent cu Caroline Wozniacki, fosta sa rivală de la Australian Open 2018. Se pare că cele două s-ar fi antrenat împreună la Monaco, înainte ca Simona Halep să fie audiată la Londra, în scandalul în care este acuzată de dopaj.

Patrik, fratele lui Caroline Wozniacki, a declarat la TV2 DK că sora sa s-a antrenat cu Simona Halep la Monaco, dar și cu Donna Vekic, unde la un moment dat Wozniacki a câștigat un set de antrenament cu 6-1.

„Cu Caroline aș vrea să mai joc un meci! Finala de la Australian Open, pierduta la limită, mi-a rămas în cap. Mi-aș mai fi dorit să joc un meci cu ea, o finală. Nu zic nu să nu se intoarcă, e foarte fit, arată foarte bine și continuă să se antreneze.”, a spus Simona Halep.

Caroline Wozniack, care nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de trei ani, își va relua cariera începând cu Openul Canadei, ce se va desfășura în perioada 4-13 august. La polul opus, Simona Halep are nevoie de o decizie favorabilă în procesul de dopaj.

„Voi juca US Open! Există o atmosferă electrizantă la New York de care nu mă pot sătura și am jucat atât de bine acolo. De asemenea, David a fost la New York Knicks timp de cinci sezoane – amândurora ne place acolo. Voi începe să joc la Montreal doar ca să revin în circuit, apoi ne vom îndrepta cu toții la New York. După aceea, voi avea câteva luni să mă pregătesc pentru Australia. Jocurile Olimpice de la Paris sunt cu siguranță un obiectiv.” a declarat Caroline Wozniack.

