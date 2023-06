Jurnaliștii spanioli de la publicația Marca au scris despre cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep.

Simona Halep, la un pas de a fi complet eliminată din clasamentul WTA, dacă verdictul îi va fi nefavorabil

Potrivit spaniolilor, fostul număr unu mondial Simona Halep a fost audiată de tribunalul Agenției Mondiale Antidoping în legătură cu rezultatul pozitiv la roxadustat și este posibil să primească o pedeapsă de doi ani cu suspendare, începând din noiembrie 2022.

Asta va însemna că Simona Halep nu-şi va mai putea apăra cele 1.000 de puncte din clasamentul WTA, aferente titlului câștigat anul trecut la Openul Canadei, iar asta va duce la ştergerea numelui jucătoarei din România din clasamentul WTA.

Când ar putea reveni Simona Halep pe teren?

Dacă acest verdict va deveni oficial, revenirea Simonei s-ar produce abia în noiembrie 2024.

Cu toate acestea, potrivit presei, ea și echipa sa de avocați vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care este posibil să reducă sentința la jumătate. Verdictul în primă instanță este așteptat în aproximativ două săptămâni, potrivit echipei juridice.

Simona și avocații ei au susținut că rezultatul pozitiv s-a datorat unui supliment alimentar contaminat. Cu toate acestea, ea a fost ulterior acuzată de o nouă încălcare a regulilor antidoping pentru nereguli în pașaportul biologic.

Fostul număr unu Ilie Năstase a acuzat Agenția de Integritate a Tenisului că o discriminează pe Simona Halep „pentru că este româncă” și a susținut că are informații că și alți lideri ai circuitului s-au dopat, dar cazurile ar fi fost mușamalizate de interese economice. El nu a furnizat însă dovezi pentru aceste afirmații, care ar putea fi interpretate ca o recunoaștere implicită a dopajului de către Simona Halep, au scris jurnaliștii de la Marca despre cazul de dopaj în care este implicată românca.

Ion Țiriac: I-au terminat cariera Simonei

Mai mult, Ion Țirac s-a implicat și el în cazul de suspendare al Simonei și este revoltat de modul în care s-a desfășurat ancheta.Potrivit lui Ion Țiriac ,cariera româncei este încheiată și asta din cauza amânărilor în proces și a modului în care înaintează ancheta.

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi. Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc să stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a declarat Ion Țiriac.