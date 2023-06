Kamil Majchrzak (75), jucător de tenis din Polonia, suspendat provizoriu din cauza acuzațiilor de dopaj în același timp cu Simona Halep, și-a aflat pedeapsa recent. Kamil Majchrzak a convins Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA) că nu a luat cu bună știință substanțe interzise, însă nu a fost absolvit de vină, motiv pentru care a primit o suspendare de 13 luni.

Polish tennis player Kamil Majchrzak has been suspended for 13 months after accepting a sanction under the Tennis Anti-Doping Programme.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) June 29, 2023