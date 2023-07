Invitat de Marius Tucă la un talk show transmis live de Gândul, Victor Ponta, fostul premier al României, a declarat că pensiile speciale pot fi recâștigate în instanță.

Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul a fost votată, miercuri, de Camera Deputaților, și va merge la promulgare la Președintele Iohannis.

Pensiile speciale se pot câștiga înapoi în instanță

După cum îi spune și numele, aceasta interzice cumulul între pensie și salariu pentru toți cetățenii, însă la comisiile parlamentare au fost introduse amendamente prin care mai sunt și excepții de la regulă.

„Este o temă care s-a impus. Nu poți să zici: «bă, nu mă interesează de ce vă pasă vouă». Nu este așa ușor. Măcar s-a închis subiectul.

Nu se mai vorbește de militari, care nu aveau pensii speciale, nu se mai vorbește nici de magistrați. Oricum, pensiile speciale se pot câștiga înapoi în instanță”, a declarat Victor Ponta.

Curtea Constituțională va judeca pe 26 iulie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la pensiile speciale și la interzicerea cumulului pensie-salariu.

„Fii deștept și adu bani”

Astfel, CCR va judeca pe 26 iulie sesizările referitoare la neconstituționalitatea prevederilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și ale prevederilor Legii privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Fostul premier este de părere că partea cea mai ușoară este să tăiem cheltuielile, însă soluția este să aduci mai mulți bani în România.

„Mereu mi s-a părut că este foarte ușor să tai și nu îți trebuie prea multă minte să faci asta. Dacă ești deștept aduci mai mulți bani, nu tai. Fii deștept și adu bani.

Asta am văzut în afară, de un tot învăț. Am aplicat gândirea asta în situația cu dividendele, când am spus: vă garantez ca luăm mai mulți bani cu reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%. Așa a fost”, a mai spui Ponta.

Altfel, procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alex Florenţa, a declarat, zilele trecute, că modificările legislative aduse pensiilor speciale ale magistraților s-au făcut prin simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperării loiale şi respectului reciproc.