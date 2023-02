Marius Budăi vrea să rezolve inechitățile din sistemul de pensii

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a dat asigurări duminică, 12 februarie 2023, că veniturile cetățenilor români, fie ele salarii la stat, salarii la privat sau pensii, nu vor scădea în 2023.

În ceea ce priveşte pensiile, prioritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este să rezolve inechitățile care vin cu un impact bugetar consistent.

„Ceea ce le-am promis eu sindicatelor din învăţământ şi din educaţie, din sănătate şi asistenţă socială şi tuturor sindicatelor că atunci când vom discuta despre legea salarizării, cu siguranţă pentru că la nivel de scriere a PNRR nu au fost consultaţi, de altfel nici cu partidele din opoziţie, nici cu societatea civilă nu a existat consultare, a fost aşa secretizat acest plan şi le-am promis că nu vom lua nicio decizie decât după ce vom discuta şi cu toate sindicatele, şi cu toţi cei implicaţi, pentru că aşa este corect.

Nu vom accepta sub nicio formă ca veniturile niciunui cetăţean să scadă, ci din contră, să crească pentru că veniturile din România sunt încă foarte mici şi încă avem nevoie de creşteri, fie că vorbim de salariile de la stat sau de la privat sau de pensii sau de alte surse de venituri pentru cetăţeni.

Atunci când vom avea elemente clare despre majorări întâi le vom agrea în coaliţie apoi vom comunica şi public”, a declarat, duminică, Marius Budăi în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Guvernul României încă încearcă să renegocieze pragul de 9,4% din PIB pentru pensii

În cadrul acelui interviu, social-democratul a fost întrebat dacă Guvernul României va mai încerca să renegocieze pragul de 9,4% din PIB pentru pensii.

La această întrebare, Marius Budăi a răspuns: „Ştiţi bine demersul meu susținut de Marcel Ciolacu şi de PSD referitor la ceea ce înseamnă acel procent nedrept. Nu exista nicio țară care să aibă o asemenea plafonare sau nu si a propus nicio tara sa tina cetăţenii săraci pentru 50 de ani.”

„Când am fost la Comisia Europeană, prima întrebare pe care am primit-o a fost: ”De ce până în 2070?” N-am ştiut ce să le răspund, le-am spus ca nu am găsit nicio analiza la Ministerul Muncii referitoare la de ce 9,4% şi de ce nu 9,3% sau 9,8% sau privitoare la anul 2070. Am ajuns până în acest punct, amendamentul lui Victor Negrescu a fost aprobat recent, si discuţia despre PNRR este mai facilă acum.

Este rândul colegului Marcel Boloş să discute la Comisia Europeană si sa ducem la bun sfarsit ceea ce noi ne-am propus: dispariţia acestui procent pentru că în interiorul acestui procent nu vorbim aşa cum fals au încercat unii să duca discutia in directia măririlor de pensii, vorbim doar de rezolvarea inechităţilor, care vine cu un impact bugetar consistent”, a adăugat ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Spre final, Marius Budăi a fost întrebat dacă vor exista categorii sociale care vor fi excluse din programul care oferă ajutoare sociale.

„Dacă vă referiţi la măsurile sociale, pachetele sociale, e exclus aşa ceva. Dacă vă referiţi la venitul minim de incluziune sunt acele conditii când refuzi un loc de muncă, vei pierde acel venit minim garantat.

Dar nu este o discuţie despre cine sa scoatem din venitul minim de incluziune, ci este o discuţie despre cum si în ce mod si cat mai eficient să îi consiliem şi să îi orientăm spre o munca cinstită care să le aducă un venit mai consistent”, a precizat el.