Vestea cea mare despre pensiile din România! Budăi a făcut anunțul personal: Cert este că…

Ministrul Muncii a oferit un interviu recent în care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și pensiile românilor. Marius Budăi a fost întrebat dacă în bugetul pentru anul 2023, cel care este acum în pregătire, se află majorări salariale sau de pensii.

Oficialul român a ținut să menționeze că, pe lângă buget, la prima rectificare a fost cerută o sumă de bani pentru a acoperi toate plățile din domeniul social.

„Pregătim proiectul de buget. Până la proiectul de buget vreau să vă informez că la prima rectificare am solicitat o sumă consistentă de bani, am şi primit-o, pentru a acoperi tot ce înseamnă plăţile din domeniul social, dar mai ales, şi revin, s-ar putea să vă pară că insist prea mult, dar apărarea locurilor de muncă este o măsură extrem de importantă.

Am primit o sumă de bani şi de la buget, pe lângă ce am realizat în noi prin atragerea celor 57.000.000 de euro, astfel încât plata convenţiilor de acum, care se află în execuţie, plus încheierea de alte convenţii, să continue fără niciun fel de sincopă”, spune ministrul Muncii, Marius Budăi.

Pensiile vor crește de la 1 ianuarie

Oficialul român a mai spus că înțelege curiozitatea românilor cu privire la acest subiect și a reiterat că pensiile vor crește de la data de 1 ianuarie.

„Vă înţeleg curiozitatea, înţeleg curiozitatea tuturor cetăţenilor. În momentul când vom prezenta bugetul, vom prezenta şi procentul de creştere a pensiilor. Cert este că vor creşte cu cel puţin 10% şi că vor creşte de la 1 ianuarie”, mai spune ministrul.

Există un acord între PSD și PNL

Întrebat dacă există un acord între Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL), ministrul Marius Budăi a răspuns că da, subliniind că atât Marcel Ciolacu, cât și Nicolae Ciucă au declarat de mai multe ori că veniturile seniorilor României trebuie să crească de anul viitor.

„Ba nu, este un acord în cadrul coaliţiei. Aţi văzut recent şi cei doi preşedinţi din cele mai mari partide care fac parte din coaliţie, şi mă refer aici la domnul Ciolacu (preşedintele PSD, Marcel Ciolacu n.r) şi la domnul premier (premierul Nicolae Ciucă n.r) au spus foarte clar că pensiile trebuie să crească şi că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie”, a mai declarat șeful de la Muncă pentru agerpres.ro.