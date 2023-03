Angajatori de TOP Bucureşti, un proiect Hipo.ro, revine pe 31 martie și 1 aprilie la Sala Palatului. Cel mai mare eveniment de carieră din România îi așteaptă pe candidați cu peste 7000 de joburi. Salariile pentru joburile deschise de companii se încadrează între 750 și peste 2000 de Euro.

Pe lângă oferta de joburi, cu ce mai sunt atraşi cei care vor vizita târgul Angajatori de TOP?

Pe lângă oportunitățile de carieră, participanții vor putea participa și la workshopuri de carieră, precum și la conferința I Love Tech.

Peste un sfert dintre companiile de la eveniment observă că flexibilitatea și posibilitatea de a lucra remote sau hybrid sunt cel mai dorit beneficiu la locul de muncă. Pe lista beneficiilor preferate ale candidaților se numără și salariul atractiv și oportunitățile de promovare în companie.

„Flexibilitatea programului de lucru și opțiunea de a lucra remote/hybrid rămân în topul cerințelor candidaților și anul acesta. Companiile de la eveniment care au răspuns la un sondaj realizat de Hipo.ro, au anunțat: 21.8% joburi full remote, 68% hybrid și 36% de oportunități în format fizic.

Printre ofertele de salarii disponibile ale companiilor se remarcă: 2000 de Euro pentru profesioniștii cu peste 5 ani experiență, pentru joburile middle-level, între 1000 și 1500 Euro, iar între 750 și 1000 de Euro, pentru candidații entry-level”, a declarat Denisa Matei, Project Manager la Angajatori de TOP.

Angajatori de TOP București este cel mai mare eveniment de carieră din România

Organizat din 2006, evenimentul Angajatori de TOP București se bucură până în prezent de notorietate pe piața muncii, fiind cel mai mare eveniment de carieră din România. Evenimentul se adresează, atât profesioniștilor, cât și tinerilor la început de carieră. Ediția aceasta vor fi disponibile 7000 de joburi din aria business (vânzări, finanțe și contabilitate, marketing, audit), precum și din tehnologie (IT, inginerie, automotive, mecanică).

Din totalul joburilor disponibile la Angajatori de TOP, 3800 vor fi joburi disponibile pentru profesioniști, 2580 vor fi poziții deschise pentry entry-level, iar peste 1800 programe de internship/stagii de practică.

Pe lângă un volum generos de oferte de muncă, participanții evenimentului sunt așteptați și la workshopuri de carieră, precum și la conferința I Love Tech de la Sala Palatului. Printre subiectele abordate vor fi:

Workshops de Carieră: Realizarea unui CV care face diferența, Distincția dintre job și carieră, Construirea unui brand personal

Conferința I Love Tech: Viitorul domeniului Cybersecurity în corporații, Impactul inteligenței artificiale, Experiența multiverse tech: Cum este să fii un inginer DevOps?

Participanții sunt așteptați și la cornerul de consilere în carieră, unde vor primi îndrumări și sfaturi, atât de la 13 specialiști HR, cât și de la creatori de conținut specializați în această arie.

Iată câteva dintre companiile care vor fi prezente la acest târg

O parte dintre companiile care și-au confirmat prezența până acum la Sala Palatului, pe 31 martie și 1 aprilie, sunt: ABA – Work in Austria, Agricover, Allianz Services, Auchan Retail Romania, BAT Romania, BCR, Be | Shaping the Future, BearingPoint Romania, Booking Holdings, Bosch Romania, Capgemini, GiGroup Romania, Dennemeyer TechSys, Enel Romania, ENGIE Romania, EY Romania, Finastra, GE Digital part of GE Vernova, IDEMIA Romania, Interbrands Orbico, IPSO Agricultură, JTI, Kaizen Gaming, Kaufland Romania, Keywords Studios, KPMG Romania, Libra Internet Bank, Mazars, MDPI Romania, METRO România, Nagarro, NOARK Electric, OTP Bank, Pirelli, Pragmatic Play, Raiffeisen Bank, Randstad, Regina Maria, Renault Group Romania, Schneider Electric, Segula Technologies, SLB, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC), Superbet, TELUS International, Tenneco, UniCredit, Vodafone Romania, Webhelp, WorldPay from FIS, Yusen Logistics.

Angajatori de TOP București este organizat cu susținerea partenerului princial, Veeam Software.

Participarea la Angajatori de TOP București este gratuită, iar cei care sunt în căutarea unui job își pot crea un CV pe https://www.hipo.ro/. Cu versiunea Barcode, pe care o pot descărca de pe site, candidații se vor prezenta în incinta evenimentului. Mai mult decât atât, cu acesta pot aplica la toate standurile companiilor, iar orice actualizare a CV-ului se modifică în timp real în baza de date a angajatorilor.