Cadrul legal pentru susținerea unora dintre viitorii specialiști români ce studiază în străinătate a fost actualizat, în februarie, prin stabilirea unui sistem de sprijin financiar destinat acestora, ce conține burse lunare, dar și acoperirea unor cheltuieli cu transportul în afara granițelor.

Valoarea burselor pentru românii ce studiază în universități din străinătate trebuie stabilită anual, în funcție de țara în care se studiază, dar nu poate fi mai mică de 1.000 de euro/lună.

Exact asta a făcut recent Ministerul Educației, printr-un ordin oficializat recent, respectiv a stabilit valoarea burselor lunare în funcție de țara de studiu și lista domeniilor de interes pentru care se acordă banii. În plus, ministerul a publicat și regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate.

Nu toți cei care studiază în străinătate pot primi burse

Potrivit HG 118/2023, care a intrat în vigoare 10 februarie, „Ministerul Educației, prin Agenția de credite și burse de studii, acordă anual, în condițiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare” din anumite domenii de interes pentru România, ce trebuie stabilite în fiecare an.

Sunt vizate domenii de interes pentru țara noastră (de pildă, energie, bioeconomie, eco-nano-tehnologii etc.) și pentru instituțiile europene – afaceri transatlantice, relațiile internaționale, diplomația Uniunii Europene etc. De asemenea, tot anual se vor stabili, prin ordin al ministrului educației, și numărul total al lunilor de bursă acordate într-un an calendaristic, tipurile de burse și durata stagiului unei burse.

Nu toți cei care studiază în străinătate pot primi burse din partea statului român, ci doar cei ce participă la un concurs organizat la nivel naţional de către Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.

Care sunt țările cu cele mai mari burse

Prin Ordinul ME 3.789/2023, apărut pe 10 martie în Monitor, s-a stabilit numărul total al lunilor de bursă, tipurile de burse, durata stagiului unei burse, domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele și cuantumul burselor lunare în valută, pe țări, pentru anul 2023.

Dintre valorile stabilite de minister pentru bursele lunare în valută putem aminti cele pentru Bulgaria, India, Serbia, Slovacia, Slovenia sau Ungaria – de 1.200 de euro (cele mai mici), dar și în mod analog, pentru cele mai mari, de 2.000 de euro, pentru studiul în țări precum Canada, Coreea de Sud, Elveția, Finlanda, Suedia sau Statele Unite ale Americii, printre altele.

Printre domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele se numără administrarea afacerilor, agronomia, arhitectura, asistența socială, biochimia, dreptul, economia, farmacia, finanțele, fizica, medicina, sociologia, zootehnia și altele.

Sunt eligibili doar cetățenii români

De asemenea, prin Ordinul ME 3.790/2023 a fost stabilit regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Potrivit documentului, la concursul național vor putea participa cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: