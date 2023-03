Este vorba despre inițiativa USR „Fără păcănele lângă școli”. Aceasta a fost adoptată luni în Senat, în calitate de primă cameră sesizată. Decizia a fost luată cu 97 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

„Este o temă despre care foarte mulți vorbesc în spațiul public, dar puțini se străduiesc să și pună și în scris idei care să fie foarte bune pentru generația tinerilor dependenți într-o anumită măsură de aceste jocuri de noroc, o dependență cauzată de necunoaștere, de publicitatea agresivă de pe TV și din online, o dependență generată de proximitatea acestor păcănele și jocuri de noroc de școli, locuri de joacă.

Acesta este motivul pentru care astăzi (n.red. luni) în comisia juridică s-a discutat foarte serios despre acest proiect și mă bucur că amendamentele PNL, alături de alte amendamente, au fost aprobate și proiectul va fi discutat cu prioritate de plenul Senatului”, a declarat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu spun că este o schimbare foarte imporantă

Alina Gorghiu a subliniat că cea mai importantă modificare este faptul că o distanță de 300 de metri pietonali față de instituțiile de învățământ sunt interzise spațiile în care se desfășoară jocuri de noroc.

„În al doilea rând, pentru a fi foarte corecți, mă bucur că s-a adoptat un amendament al colegilor de la PSD care prevede că aceste jocuri legate de păcănele să nu mai poată să fie funcționale în baruri. Acest lucru este foarte bun pentru că din păcate, am arătat în spațiul public și am discutat despre acest lucru, din școli, din licee, deși nu au voie, cu rucsac în spate, elevi care au sub 18 ani intră direct în sala de jocuri de noroc, direct la păcănele, pentru că sunt în proximitatea liceelor.

E foarte simplu să faci acest lucru când ai tentația sub nas. Trebuie să ne preocupăm ca această legislație să fie din ce în ce mai strictă. Acest lucru va trebui discutat mult mai serios, având toate proiectele privind interzicerea publicității pentru jocurile de noroc, modalitatea în care restricționăm prezența acestor sedii în promximitatea locurilor unde copiii se simt în elementul lor”, a completat Alina Gorghiu.

La rândul său, senatorul USR Sebastian Cernic a apreciat raportul de admitere a comisiei parlamentare drept „o victorie a bunului-simț și al responsabilității”.

„Nu este vorba doar de câți bani aduce o industrie la buget, este vorba de responsabilitatea pe care o avem, ca politicieni, față de copii și față de tineri”, a spus senatorul USR Sebastian Cernic.

Alina Gorghiu spune că trebui impuse restricţii mai coerente

Totodată, Alina Gorghiu a menţionat că, deşi există legislaţie în domeniu, aceasta nu este respectată, motiv pentru care ar trebui impuse „restricţii mai coerente”.

„Va trebui să modificăm legislaţia. (…) Deşi legislaţie există, ar trebui să impunem restricţii mai coerente, astfel încât lucrurile să se întâmple. Ar trebui să găsim şi soluţii pentru cei care astăzi sunt dependenţi de jocuri de noroc.

Drama nu este numai a adolescenţilor, este inclusiv drama populaţiei paupere, drama unor oameni care cred că soluţii decât câştiguri la jocuri de noroc nu au ca să supravieţuiască. Sunt foarte mulţi adolescenţi care consideră că jocurile de noroc pot fi un mod de viaţă. Aşa cum spuneam, legislaţia le interzice şi cu toate acestea, când ieşi din liceu, te duci la 30 de metri direct în sala de jocuri, fără să-ţi interzică”, a punctat Gorghiu.

Un senator PSD a spus că inițiativa este una bună

De asemenea, senatorul PSD Radu Oprea a declarat că grupul parlamentar social-democrat va vota acest proiect, „o iniţiativă bună care doreşte într-adevăr să îndepărteze păcănelele din drumul copiilor”, menţionând că îşi doreşte o lege funcţională care să ajute tinerii şi în special victimele acestei dependenţe.

„Unul dintre amendamentele bune care au fost făcute astăzi este acela de a scoate aparatele de joc din baruri şi din cafenele, acolo unde tânărul poate intra, mai ales într-o zonă de cafenea unde, dacă cumva este şi alcoolul prin preajmă, cu certitudine ideea de a juca devine şi mai presantă.

Şi acesta este un lucru bun că am reuşit să scoatem din alte zone decât din sălile de jocuri de noroc astfel de aparate care într-adevăr creează mari probleme multora dintre familiile din România, atât copiilor, dar şi părinţilor”, a punctat Oprea.